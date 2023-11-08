Служба безпеки України повідомила про підозру 25 колаборантам і одному терористу з окупаційного "МВС" на тимчасово захопленій частині Херсонської області. Ці злочинці відповідають за катування і вбивства українців. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Під час початку повномасштабного вторгнення ворога, ці зрадники добровільно приєдналися до створеного терористами карального органу і були призначені до складу так званого "Новокаховського міського відділу поліції". Вони виконували вказівки москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму в регіоні. Для цього вони використовували жорстокі репресивні методи, включаючи викрадання і ув'язнення цивільних осіб. Затримані були піддані жорстким катуванням з використанням електричного струму, іншими формами насильства, і навіть фактами забиття гумовими кийками.

За допомогою цих терористичних дій вони намагались залякати місцевих мешканців і придушити спротив окупаційному режиму. Кандидатів на посади карателів відбирав колаборант Олег Шорохов, який очолив окупаційний "міськвідділ". Його підтримував колишній співробітник російської поліції, якого відправили до окупованого міста для координації злочинних дій колаборантів.

Після зарахування до карального органу, "новобранці" отримували "посвідчення" і формений одяг російського зразка, включаючи вогнепальну зброю.

Зрадникам й росіянину було повідомлено про підозру за:

ст. 100 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

ст. 255 - створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

ст. 127 - катування;

ст. 146 - незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

ст. 111-1 - колабораційна діяльність.

Підозру отримали:

Шорохов Олег Володимирович, 21.11.1975 р.н.,

Моставлюк Дмитро Олександрович, 03.01.1971 р.н.,

Кузаков Єгор Валентинович, 06.03.1978 р.н.,

Насєдкін Микола Костянтинович, 05.04.1991 р.н.,

Москаленко Сергій Вікторович, 23.10.1978 р.н.,

Крамаренко Олександр Ілліч, 18.11.1965 р.н.,

Абселямов Тимур Асанович, 02.11.1990 р.н.,

Пасенчук Сергій Анатолійович, 24.07.1984 р.н.,

Веремейчик Вадим Олександрович, 18.07.1989 р.н.,

Друзь Сергій Віталійович, 12.03.1992 р.н.,

Фисина Денис Олександрович, 26.10.1996 р.н.,

Смаль Максим Іванович, 22.09.1997 р.н.,

Челноков Сергій Геннадійович, 13.08.1985 р.н

Прищепов Михайло Анатолійович, 10.07.1998 р.н.,

Федчишин Степан Михайлович, 20.11.1999 р.н.,

Мольгун Володимир Леонідович, 14.03.1995 р.н.,

Віднічук Володимир Анатолійович, 10.08.1990 р.н.,

Орлов Олег В’ячеславович, 19.12.1986 р.н.,

Прокопець Дмитро Олегович, 27.09.2002 р.н.,

Радак Олексій Юрійович, 08.02.1983 р.н.,

Леоненко Віталій Миколайович, 25.06.1997 р.н.,

Мухмінов Руслан Сергійович, 24.03.1987 р.н.,

Василенко Сергій Леонідович, 27.11.1980 р.н.,

Фурса Павло Олександрович, 19.06.1980 р.н.,

Тернавський Роман Іванович, 11.09.1977 р.н.,

росіянин Молдаванцев Олексій Олександрович, 17.09.1968 р.н.

"Оскільки фігуранти перебувають на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додає СБУ.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року.