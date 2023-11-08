У середу, 8 листопада, в Києві сталася аварія, в яку потрапили два автобуси громадського транспорту. Унаслідок цієї події травмувалося сім пасажирів обох автобусів, а двоє з них були доставлені до лікарні. Про це повідомляє поліція Києва.

Сьогодні близько 12.00 години до поліції Києва надійшла інформація про автопригоду, яка сталась на Берестейському проспекті.

Поліція Києва розслідує подію.

За попередньою інформацією, ДТП сталася через порушення правил першочерговості проїзду двох громадських транспортних засобів. Не визначення пріоритету руху призвело до аварії.

Нагадаємо, на Житомирщині депутат збив 18-річну дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Попередньо, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE, рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події.