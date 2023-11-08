У середу, 8 листопада, Верховна Рада України прийняла законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану та терміну проведення загальної мобілізації в Україні на додатковий строк ще на 90 днів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Відповідні документи підтримали більшість народних депутатів, зібравши відповідно 329 і 322 голоси.

Таким чином, воєнний стан і мобілізація будуть діяти щонайменше до 14 лютого 2024 року.

"Це було вже девʼяте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. Ніхто з РНБО не прийшов представляти закони. Раніше виступав хоча б секретар РНБО", - додав Железняк.

Нагадаємо, студентам в Україні надається можливість отримати відстрочку від мобілізації, проте це не поширюється на всі категорії студентів і залежить від конкретних умов.