Рада прийняла важливе рішення щодо мобілізації [ Редагувати ]
У середу, 8 листопада, Верховна Рада України прийняла законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану та терміну проведення загальної мобілізації в Україні на додатковий строк ще на 90 днів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Відповідні документи підтримали більшість народних депутатів, зібравши відповідно 329 і 322 голоси.
Таким чином, воєнний стан і мобілізація будуть діяти щонайменше до 14 лютого 2024 року.
"Це було вже девʼяте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. Ніхто з РНБО не прийшов представляти закони. Раніше виступав хоча б секретар РНБО", - додав Железняк.
Нагадаємо, студентам в Україні надається можливість отримати відстрочку від мобілізації, проте це не поширюється на всі категорії студентів і залежить від конкретних умов.
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