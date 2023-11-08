У середу, 8листопада, Україна оголосила повітряну тривогу у всіх областях через зліт винищувача Міг-31К. Згідно з джерелами, українське військове керівництво отримало інформацію про зліт цього винищувача у прикордонних районах.

Міг-31К володіє може нести різноманітні типи бойових навантажень, включаючи крилаті ракети та бомби.

Повітряна тривога була оголошена по всіх регіонах країни.

Влада звертається до громадян із закликом пройти в укриття та знаходитись у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Станом на 14:38 карта виглядає наступним чином:

Нагадаємо, що у ВМС назвали кількість ворожих ракетоносіїв у Чорному морі.