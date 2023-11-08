В Україні маштабна повітряна тривога: що відомо [ Редагувати ]
У середу, 8листопада, Україна оголосила повітряну тривогу у всіх областях через зліт винищувача Міг-31К. Згідно з джерелами, українське військове керівництво отримало інформацію про зліт цього винищувача у прикордонних районах.
Міг-31К володіє може нести різноманітні типи бойових навантажень, включаючи крилаті ракети та бомби.
Повітряна тривога була оголошена по всіх регіонах країни.
Влада звертається до громадян із закликом пройти в укриття та знаходитись у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.
Станом на 14:38 карта виглядає наступним чином:
Нагадаємо, що у ВМС назвали кількість ворожих ракетоносіїв у Чорному морі.
по темі
У середу, 1 листопада, о 09:50 ранку, в місті Севастополь на тимчасово окупованому півострові Крим, сталася повітряна тривога
У середу, 8 листопада, Верховна Рада України прийняла законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану та терміну проведення загальної мобілізації в Україні
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Такий указ глава держави підписав сьогодні, 7 листопада
Олександр Коваленко провів аналіз інформації, наданої Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, щодо запасів ракет в росії
Українські війська продовжують наступати на двох напрямках і відбили атаки російських військ поблизу Авдіївки