Міністр молоді та спорту написав заяву про відставку [ Редагувати ]
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт подав у відставку, яку планують розглянути в найближчому майбутньому.
Про це повідомляється у Facebook голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.
Інформація про це з'явилася на сторінці голови Верховної Ради Руслана Стефанчука у Facebook.
До Верховної ради України надійшла заява Міністра молоді та спорту України Гутцайта Вадима Марковича про відставку. Заяву буде розглянуто найближчим часом.
Раніше главу Міноборони Китаю Лі Шанфу відправили у відставку.
по темі
У понеділок, 23 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача
Європейський Союз планує впровадити новий пакет санкцій проти російської федерації
У середу, 8 листопада, Верховна Рада України прийняла законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану та терміну проведення загальної мобілізації в Україні
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Такий указ глава держави підписав сьогодні, 7 листопада
Російські спортсмени поступово просочуються на міжнародну арену. Втім, українські функціонери не полишають спроб донести світу, що ворожим спортсменам не місце в спортивній міжнародній сім'ї. Про їхню боротьбу і не тільки - наш наступний матеріал.