Верховна Рада України прийняла закон про надання субсидій для книгарень на оренду приміщень та видання сертифікатів на придбання книг. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Згідно з цим законом (проєкт №9568), державна підтримка буде надаватися наступним чином:

Громадянам України, що досягли 18-річного віку, надається допомога протягом року.

Одному з батьків або іншим законним представникам дитини, які стали батьками (або представниками) при народженні дитини, надається допомога протягом року з дня народження дитини.

Сума допомоги становить 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на сьогодні це 805 гривень).

Ця допомога призначена для придбання книжкових видань державною мовою, як у паперовій, так і в електронній формі, а також у форматі аудіо файлів. Важливо відзначити, що вона не поширюється на видання з території держави-агресора.

Закон також встановлює, що програма надання державної допомоги для придбання книг здійснюється через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, відомий як "Портал Дія".

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