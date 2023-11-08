Українцям даватимуть сертифікати на придбання книжок: хто та на скільки отримає [ Редагувати ]
Верховна Рада України прийняла закон про надання субсидій для книгарень на оренду приміщень та видання сертифікатів на придбання книг. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
Згідно з цим законом (проєкт №9568), державна підтримка буде надаватися наступним чином:
- Громадянам України, що досягли 18-річного віку, надається допомога протягом року.
- Одному з батьків або іншим законним представникам дитини, які стали батьками (або представниками) при народженні дитини, надається допомога протягом року з дня народження дитини.
Сума допомоги становить 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на сьогодні це 805 гривень).
Ця допомога призначена для придбання книжкових видань державною мовою, як у паперовій, так і в електронній формі, а також у форматі аудіо файлів. Важливо відзначити, що вона не поширюється на видання з території держави-агресора.
Закон також встановлює, що програма надання державної допомоги для придбання книг здійснюється через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, відомий як "Портал Дія".
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