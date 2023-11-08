Окупанти обстріляли "Пункт незламності" в Херсонській області [ Редагувати ]
У середу, 8 листопада, окупанти атакували один з "Пунктів незламності" в Херсонській області. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
росіяни з безпілотників атакували Новоберислав.
За його даними, внаслідок скидання вибухівки пошкоджено приміщення "Пункту незламності", а також понівечено поштову автівку.
На щастя, люди не постраждали.
Нагадаємо, що на Херсонщині внаслідок обстрілів поранені шестеро людей.
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