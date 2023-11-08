У середу, 8 листопада, окупанти атакували один з "Пунктів незламності" в Херсонській області. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

росіяни з безпілотників атакували Новоберислав.

За його даними, внаслідок скидання вибухівки пошкоджено приміщення "Пункту незламності", а також понівечено поштову автівку.

На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, що на Херсонщині внаслідок обстрілів поранені шестеро людей.