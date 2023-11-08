Бюджетний комітет Верховної Ради провів засідання, за підсумками якого рекомендував до другого читання проєкт Державного бюджету на наступний рік.

Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила про те, вже у найближчому майбутньому відбудеться голосування за головний кошторис країни.

До бюджету, за її словами, заклали й видатки на покриття дефіциту Пенсійного фонду. Також наступного року планується запуск реформи солідарної пенсійної системи.

Тобто ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою.

У документі збережено фінансування всіх соціальних виплат, при цьому передбачена індексація пенсій та інших виплат від держави.

Пенсії, зарплати лікарям та вчителям, соціальна допомога – це захищені статті видатків, усі вони зберігаються. Крім того, 1 березня планується також індексація пенсій. Загалом усі виплати, які люди отримують від держави, будуть індексуватися наступного року.

За її словами, також наступного року продовжаться виплати внутрішньо переміщеним особам. Наразі таких людей обліковується в державі близько двох мільйонів. На їхню підтримку в бюджеті закладено 57,6 млрд гривень.

Раніше ми писали про те, якою буде середня пенсія в Україні у 2024 році.