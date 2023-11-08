В окупованому Луганську підірвали автомобіль депутата "народної ради", колишнього начальника управління "народної міліції" самопроголошеної "лнр" Михайла Філіпоненка.

Вибух стався біля будинку Філіпоненка, він загинув на місці.

У лютому 2023 року на Філіпенка вже було скоєно замах, тоді його машину підірвали біля будівлі представництва "лнр" у Спільному центрі контролю та координації (СЦКК).

Ліквідацію зрадника Філіпоненка підтвердили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Воєнний злочинець філіпоненко, який таніше обіймав посаду так званого міністра внутрішніх справ терористичного утворення "лнр", мешкав за адресою м. Луганськ, вулиця Парашутна, 48.



Спеціальну операцію з ліквідації ката філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору.

Вбитий зрадник був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам філіпоненко особисто жорстоко катував людей.



Z-блогери пишуть, що ліквідований Філіпоненко на прізвисько "Хоттабич" мав вкрай погану репутацію навіть у рідному Луганську: пиляв бюджет, ухилявся від відповідальності за смертельні ДТП та "ще багато всього цікавого".

Нагадаємо, у вересні СБУ організувала замах на начальника митниці "лнр" Юрія Афанасьєвського, а у травні "глава МВС лнр" Ігор Корнет був поранений внаслідок вибуху в Луганську.