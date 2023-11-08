У Луганську ліквідували ексглаву "народної міліції лнр" Михайла Філіпоненка (фото) [ Редагувати ]
В окупованому Луганську підірвали автомобіль депутата "народної ради", колишнього начальника управління "народної міліції" самопроголошеної "лнр" Михайла Філіпоненка.
Вибух стався біля будинку Філіпоненка, він загинув на місці.
У лютому 2023 року на Філіпенка вже було скоєно замах, тоді його машину підірвали біля будівлі представництва "лнр" у Спільному центрі контролю та координації (СЦКК).
Ліквідацію зрадника Філіпоненка підтвердили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Воєнний злочинець філіпоненко, який таніше обіймав посаду так званого міністра внутрішніх справ терористичного утворення "лнр", мешкав за адресою м. Луганськ, вулиця Парашутна, 48.
Спеціальну операцію з ліквідації ката філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору.
Вбитий зрадник був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам філіпоненко особисто жорстоко катував людей.
Z-блогери пишуть, що ліквідований Філіпоненко на прізвисько "Хоттабич" мав вкрай погану репутацію навіть у рідному Луганську: пиляв бюджет, ухилявся від відповідальності за смертельні ДТП та "ще багато всього цікавого".
Нагадаємо, у вересні СБУ організувала замах на начальника митниці "лнр" Юрія Афанасьєвського, а у травні "глава МВС лнр" Ігор Корнет був поранений внаслідок вибуху в Луганську.
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