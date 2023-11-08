Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу за дотримання низки умов. Про це оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Єврокомісія також рекомендувала Раді ЄС надати Грузії статус кандидата на вступ до Євросоюзу "за умови, що уряд країни зробить важливі кроки щодо реформування".

Крім того, Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Боснією та Герцеговиною про вступ до ЄС, "щойно буде досягнуто необхідного ступеня відповідності".

Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи рекомендацію Єврокомісії щодо України, заявив, що "Україна належить до європейської родини і робить ще один ключовий крок на шляху до ЄС".

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи рішення Єврокомісії, заявив у зверненні до українців, що "історія України та всієї Європи зробила правильний крок.

Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Наша держава має бути у Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємо свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо.

За день до офіційного оголошення Єврокомісії представники Угорщини заявили, що заблокують початок переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу, доки не будуть виконані вимоги щодо угорської меншості в Україні. У вересні премєр-міністр Угорщини Віктор Орбан говорив, що Будапешт не має "непереборного бажання" голосувати за вступ України до ЄС.

Нагадаємо, 28 серпня голова Європейської ради Шарль Мішель закликав ЄС готуватись до розширення об'єднання. За його словами, ЄС має бути готовим до прийому нових країн-членів до складу об'єднання до 2030 року.

Наразі офіційними кандидатами на вступ до Євросоюзу є сім країн: Албанія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Україна та Чорногорія.

Раніше за всіх заявку на вступ до ЄС подала Туреччина у 2005 році. Чорногорія перебуває у статусі кандидата з 2010 року.

Україна подала документи на вступ до Євросоюзу наприкінці лютого 2022 року. 23 червня 2022 року Україна та Молдова отримали статус кандидата на вступ до ЄС.

За різними оцінками, на повноцінну євроінтеграцію Україні може знадобитися від 10 до 20 років. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у травні заявляв, що Україна стане повноправним членом Європейського союзу після закінчення війни з росією.