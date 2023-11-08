Аукціонний будинок Christie's під час торгів "Чудові коштовності" (Magnificent Jewels) 7 листопада продав обручку з блакитним діамантом Bleu Royal за 39,5 млн швейцарських франків ($43,7 млн).

Каблучка з платини та рожевого золота прикрашена двома діамантами по 3 карати, а також блакитним діамантом грушоподібного огранювання масою 17,63 карата. Це найбільший блакитний діамант, який коли-небудь виставлявся на торги.

Крім видатних розмірів, камінь ідеальної форми "груша" демонструє найвищі гемологічні показники: бездоганну чистоту (Internally Flawless) та насичений фантазійний відтінок Fancy Vivid Blue.

За інформацією аукціонного будинку, останні півстоліття дорогоцінний камінь знаходився в одній приватній колекції та був виставлений на торги вперше.

Прикраса оцінювалася аукціонним будинком у $50 млн, однак була продана менш ніж за $44 млн. За словами глави міжнародного ювелірного відділу Christie's, це все одно "величезна сума грошей, враховуючи те, що відбувається сьогодні у світі".

Діаманти блакитного кольору - з'являються завдяки наявності у кристалічній решітці атомів бору - самі по собі неймовірно рідкісна знахідка, тим паче такі великі та чисті екземпляри, як Bleu Royal. За більш ніж 250-річну історію Christie's на торги виставлялися лише три ограновані блакитні алмази вагою понад 10 каратів.

Тепер Bleu Royal входить до десятки найдорожчих прикрас, проданих на Christie's, але рекорд вартості серед блакитних діамантів, як і раніше, належить "Синіві Оппенгеймера": камінь смарагдового ограновування, що колись належав серу Філіппу Оппенгеймеру, главі De Beers, продали за $57,5 млн на торгах Christie's у травні 2016 року.

Питома вартість Oppenheimer Blue (тобто ціна одного карата) становила $3,9 млн. У порівнянні з цими цифрами Bleu Royal показує скромні $2,5 млн за карат.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року на аукціоні Sotheby's в Женеві продали унікальний фіолетово-рожевий діамант з Якутії вагою 14,83 карати за $26,6 млн.