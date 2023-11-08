Мобільний застосунок "Укрзалізниця" інтегрували з "Дія.Підпис" для верифікації акаунту, щоб позбутися перекупників на найпопулярніший потяг Київ - Варшава. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

УЗ продовжує системну боротьбу з перекупами квитків, щоб українці не переплачували кошти та не шукали альтернативних варіантів для поїздок. Тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ - Варшава в застосунку Укрзалізниці можна тільки з Дія.Підписом.

Верифікація акаунту через "Дію" підтвердить, що ви - реальна людина. Тож якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки - після перевірки його заблокують. А людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій.

Отже, купувати квитки зможуть тільки реальні користувачі. Верифікувати акаунт "Укрзалізниці" можна двома шляхами:

через профіль користувача (кнопка підтвердження буде доступною на головному екрані розділу після даних про імʼя, прізвище та номер телефону);

безпосередньо під час придбання квитків на поїзд Київ – Варшава чи повернення квитків на міжнародні рейси.

Верифікація акаунтау через "Дія.Підпис" ставатиме доступною користувачам з усіма пристроями поступово, після оновлення застосунку.

Крім того, у "Дія.Підпис" з'явилася можливість повертати міжнародні квитки онлайн.

Також останнім часом для повернення міжнародних квитків треба було їхати на вокзал, стояти в черзі, писати заяву та чекати на повернення коштів до пів року. Завдяки "Дія.Підпису" це в минулому. Повернути квиток можна буде в застосунку "Укрзалізниці" за кілька секунд.

З 10 листопада 2022 року квитки на потяг №67/68 Київ - Варшава (один із найпопулярніших напрямів "Укрзалізниці") не продавалися у касах, а лише в онлайн-режимі.

Нагадаємо, Укрзалізниця з 3 вересня запустила міжнародний поїзд №119/120 "Київ - Хелм", а з 15 жовтня - "Львів - Варшава".