Фонд державного майна очолить голова Рівненської ОВА Віталій Коваль - Арахамія [ Редагувати ]
Фонд державного майна України, ймовірно, очолить керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.
Ще одне кадрове призначення тижня - новий голова Фонду Державного Майна України (ФДМУ).
Кандидат - очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Сподіваюсь все встигнемо.
Призначення Коваля керівником ФДМУ планується на завтра, 9 листопада, повідомив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Новим головою Фонду держмайна буде Віталій Коваль.
Це один з "найстаріших" очільників областей (Рівненська область), призначений ще при Гончаруку у 9-го вересня 2019-го. Коли ще всі у ліфт вірили. Ну і втриматись 4 роки на посаді - це круто)))
Железняк повідомив, що Віталій Коваль - КМС по греко-римської боротьби. Перший віцепрезидент Всеукраїнської федерації греко-римської боротьби.
Нагадаємо, Фонд державного майна України залишився без керівника 5 вересня, коли Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова, який очолив Міноборони України.
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