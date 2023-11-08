Фонд державного майна України, ймовірно, очолить керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Ще одне кадрове призначення тижня - новий голова Фонду Державного Майна України (ФДМУ). Кандидат - очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Сподіваюсь все встигнемо.

Призначення Коваля керівником ФДМУ планується на завтра, 9 листопада, повідомив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Новим головою Фонду держмайна буде Віталій Коваль. Це один з "найстаріших" очільників областей (Рівненська область), призначений ще при Гончаруку у 9-го вересня 2019-го. Коли ще всі у ліфт вірили. Ну і втриматись 4 роки на посаді - це круто)))

Железняк повідомив, що Віталій Коваль - КМС по греко-римської боротьби. Перший віцепрезидент Всеукраїнської федерації греко-римської боротьби.

Нагадаємо, Фонд державного майна України залишився без керівника 5 вересня, коли Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова, який очолив Міноборони України.