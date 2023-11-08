Верховна Рада прийняла в цілому (285 голосів "за") законопроект 10092, за яким з 2024 року не проводитиметься набір вступників на вечірню та заочну форму освіти для бакалаврів та магістрів. Про це повідомляється на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано:

Враховуючи накопичений досвід використання дистанційних технологій навчання встановити, що в 2024 році не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, натомість орієнтуючи заклади освіти на розвиток дистанційної форми здобуття вищої освіти.

З метою оптимізації структури набору вступників та з урахуванням перспектив розвитку міждисциплінарних освітніх програм, встановити, що в 2024 році не проводиться набір вступників на навчання для здобуття ступеня

вищої освіти молодшого бакалавра.

У 2024 році конкурсний відбір на навчання для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, освітньо кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року 2 та/або вступних випробувань 2022-2024 року.

Вступні випробування для участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти включають українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література).

Для вступників на відповідні спеціальності може додатково використовуватися єдине фахове вступне випробування з економіки та управління або аграрних наук.

Нагадаємо, історія України стане ще одним обов'язковим предметом у ході вступної кампанії у 2024 році.