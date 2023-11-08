Російські військові вдарили ракетою в цивільне судно під прапором Ліберії, яке заходило у порт на Одещині. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі.

Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт. Три члени екіпажу - громадяни Філіппін - поранені, один з них ушпиталений.

Лоцман загинув, ще один працівник порту отримав поранення.

Зернова угода - угода між Україною, росією, Туреччиною та ООН про вивезення зерна з чорноморських портів України (Чорноморськ, Південний та Одеський порт), підписана 22 липня 2022 року. Вона неодноразово продовжувалась.

17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.

19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.

Військово-морські сили України оголосили про створення тимчасових коридорів у Чорному морі 10 серпня. Оскільки на маршрутах зберігається загроза з боку російських військових та дрейфуючих мін, допускають для проходу лише ті судна, капітани чи власники яких офіційно підтвердили готовність до плавання у небезпечних умовах.