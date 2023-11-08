Країни G7 домовились не повертати росії активи без компенсацій Україні [ Редагувати ]
Країни "Великої сімки" (G7) залишать активи росії замороженими, доки кремль не погодиться сплатити Україні компенсації за збитки, завдані під час збройного вторгнення. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7 за підсумками їхньої дводенної зустрічі в Токіо.
Відповідно до наших правових систем суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими доти, доки росія не заплатить за шкоду, заподіяну Україні.
Країни G7 зобов'язуються "підтримувати Україну стільки, скільки потрібно". Держави планують посилити економічний тиск і продовжити запроваджувати санкції проти росії, які спрямовані на обмеження доступу до критично важливих технологій.
Раніше глави МЗС країн G7 заявили про "єдиний підхід до запровадження жорстких санкцій проти рф та надання сильної підтримки Україні".
Bloomberg 31 жовтня писав, що Євросоюз готує 12-й пакет антиросійських санкцій, які можуть зачепити експорт зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій та ліцензування програмного забезпечення.
Наприкінці 2022 року президент США Джо Байден підписав закон, яким Мін'юст США зможе передати частину конфіскованих російських активів Держдепу, а той уповноважений спрямовувати їх на допомогу Україні.
На початку лютого суд у Нью-Йорку дозволив Мінфіну США вилучити $5,4 млн, які пов'язані з російським бізнесменом Костянтином Малофеєвим. Кошти спрямують на допомогу Україні.
На початку вересня заступниця генерального прокурора США Ліза Монако повідомила, що Мін'юст США шукає можливість направити Україні російські активи, що підпали під санкції, на суму понад $1 млрд.
Нагадаємо, Бельгія на початку жовтня оголосила, що передасть Україні 1,7 млрд євро від податків заморожених російських активів.
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