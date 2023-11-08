В Карпатах випав сніг: на Чорногірському хребті вирувала негода (відео) [ Редагувати ]
8 листопада, вранці, на Чорногірському хребті вирувала негода, яка супроводжувалася сильним снігопадом.
Про це повідомив Василь Фіцак, рятувальник ДСНС у Івано-Франківській області. Він поділився відео з Чорногори та зазначив, що "зима прийшла".
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост підтвердив, що такі погодні умови на хребті панували вже зранку: обмежена видимість, південний вітер з поривами до 9 метрів на секунду та температура -1°С.
Перший сніг у Карпатах цього року випав 9 жовтня, при цьому на високогір'ї був зафіксований мороз до -6°С, а вітер сягав 7 м/с. Одного зі сніжних днів у Карпатах, 16 жовтня, рятувальники показали засніжену вершину гори Піп Іван, зазначаючи обмежену видимість не більше ніж 30 метрів. Тоді рятувальники врятували туриста біля підніжжя гори Шпиці.
Нагадаємо, під загрозою - Карпатські заповідники. Там хочуть "пустити на дрова" гектари лісу. Мова йде Карпатський біосферний заповідник. Екологи оприлюднили документи із засідання науково-технічної ради, яка затвердила рубки в лісах віком понад 150 років.
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