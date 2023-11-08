Верховна Рада прийняла законопроект, який вводить відстрочку від мобілізації для певної категорії громадян - співробітників ДСНС.

Про це повідомив народний депутат Дмитро Разумков.

Під час засідання Верховної Ради ухвалили закон 9274, спрямований на удосконалення законодавства у галузі цивільного захисту. Його мета полягає в підвищенні ефективності реалізації державної політики у цивільному захисті у мирний час та у виняткові періоди. За цей закон проголосували 269 депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, одним із основних завдань цього законопроекту є надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації працівників органів та підрозділів ДСНС.

Нагадаємо, у середу, 8 листопада, Верховна Рада України прийняла законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану та терміну проведення загальної мобілізації в Україні на додатковий строк ще на 90 днів.