Мобілізація в Україні: ще одна категорія громадян отримала відстрочку [ Редагувати ]
Верховна Рада прийняла законопроект, який вводить відстрочку від мобілізації для певної категорії громадян - співробітників ДСНС.
Про це повідомив народний депутат Дмитро Разумков.
Під час засідання Верховної Ради ухвалили закон 9274, спрямований на удосконалення законодавства у галузі цивільного захисту. Його мета полягає в підвищенні ефективності реалізації державної політики у цивільному захисті у мирний час та у виняткові періоди. За цей закон проголосували 269 депутатів.
Згідно з пояснювальною запискою, одним із основних завдань цього законопроекту є надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації працівників органів та підрозділів ДСНС.
Нагадаємо, у середу, 8 листопада, Верховна Рада України прийняла законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану та терміну проведення загальної мобілізації в Україні на додатковий строк ще на 90 днів.
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