Відомий журнал назвав найсексуальнішого чоловіка 2023 [ Редагувати ]
Американський журнал People визначив найсексуальнішого чоловіка 2023 року.
Ним став зірка популярного серіалу "Анатомія Грей" та третьої частини "Щоденник Бріджит Джонс" Патрік Демпсі. Список найсексуальніших чоловіків журнал People складає щороку.
Я радий, що це відбувається зараз у моєму житті. Приємно мати визнання, і, безумовно, моє его потішене, але це дає мені можливість використовувати його для чогось позитивного, - поділився враженнями Демпсі.
Актор з радістю сприйняв інформацію про свою перемогу, зауваживши, що його новий статус стане об’єктом жартів з боку його дітей.
Варто зауважити, що вже більше двох десятиліть Патрік Депмсі є секс-символом для глядачів американського медичного драматичного серіалу "Анатомія Грей" у ролі нейрохірурга-серцеїда Дерека Шепарда. Він грає в цьому серіалі з 2005 року.
Нагадаємо, протягом чотирьох років англійський актор Роберт Паттінсон має стосунки з акторкою Сукі Уотерхаус, яка наразі перебуває при надії.
Пара утримується від публічного оголошення про свої стосунки, тому офіційних підтверджень щодо вагітності Сукі немає. Однак папарацці помітили кругленький живіт у жінки під час неофіційних фотосесій.
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