росія просить інші країни повернути продану їм зброю [ Редагувати ]
російська федерація веде переговори з країнами, такими як Пакистан, Єгипет, білорусь та Бразилія, з метою повернення раніше проданого їм озброєння через значні втрати у війні проти України.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
В квітні російська делегація відвідала Єгипет і просила президента Абдул-Фаттаха Халіла ас-Сісі повернути понад сто двигунів для вертольотів Мі-8 і Мі-17, які раніше були продані Єгипту. Цього року росія також намагалася отримати двигуни для бойових та транспортних вертольотів в Пакистані, Бразилії та білорусі.
Існує ймовірність, що компанія-виробник вертолітних двигунів "ОДК-Клімов" може стати неспроможною замістити великі втрати техніки в Україні.
Нагадаємо, в окупованому Луганську підірвали автомобіль депутата "народної ради", колишнього начальника управління "народної міліції" самопроголошеної "лнр" Михайла Філіпоненка.
Вибух стався біля будинку Філіпоненка, він загинув на місці.
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