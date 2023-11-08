російська федерація веде переговори з країнами, такими як Пакистан, Єгипет, білорусь та Бразилія, з метою повернення раніше проданого їм озброєння через значні втрати у війні проти України.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

В квітні російська делегація відвідала Єгипет і просила президента Абдул-Фаттаха Халіла ас-Сісі повернути понад сто двигунів для вертольотів Мі-8 і Мі-17, які раніше були продані Єгипту. Цього року росія також намагалася отримати двигуни для бойових та транспортних вертольотів в Пакистані, Бразилії та білорусі.

Існує ймовірність, що компанія-виробник вертолітних двигунів "ОДК-Клімов" може стати неспроможною замістити великі втрати техніки в Україні.

Нагадаємо, в окупованому Луганську підірвали автомобіль депутата "народної ради", колишнього начальника управління "народної міліції" самопроголошеної "лнр" Михайла Філіпоненка.

Вибух стався біля будинку Філіпоненка, він загинув на місці.