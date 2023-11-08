За словами Олексія Данілова, секретаря Ради національної безпеки і оборони України, війна між росією та Україною може завершитися у 2024 році, при цьому Україна робить надзвичайні зусилля для досягнення цієї мети. Проте, він зауважив, що не всі аспекти цього процесу залежать від України.

Про це Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Я би дуже хотів, щоб війна в 24-му році закінчилася. Ми для цього будемо робити все необхідне. Але тут треба бути щирим і сказати, що не все від нас залежить... Дуже багато залежить від партнерів, - сказав він.

На жаль, окремі наші союзники проявляють певну обережність щодо обсягів постачання певних видів озброєння. Данілов підкреслив необхідність усунути сумніви щодо доцільності передачі зброї.

Вони хвилювались, що можна було роздратувати путіна... Ви цю мерзоту нічим вже роздратувати не можете, вона хвора на голову. Робити якісь там далекоглядні висновки, якісь дипломатичні реверанси стосовно росії - це марна трата часу. Нам треба перемога і вона обов’язково буде, - запевнив секретар РНБО.

Нагадаємо, російська федерація веде переговори з країнами, такими як Пакистан, Єгипет, білорусь та Бразилія, з метою повернення раніше проданого їм озброєння через значні втрати у війні проти України.