У Раді спростували інформацію про скасування заочної форми навчання [ Редагувати ]
Верховна Рада під час засідання, яке відбулося у середу, 8 листопада, ухвалила законопроєкт № 10092 щодо державної підсумкової атестації (ДПА) та вступної кампанії на 2024 рік.
Цей законопроєкт не передбачає відміни заочної форми навчання у вищих навчальних закладах з наступного року.
Як пояснив нардеп Ярослав Железняк, з цього законопроєкту було вилучено положення щодо заочної форми після рекомендації парламентського комітету з питань освіти.
Воно передбачало, що з 2024 року не буде проводитися набір вступників для здобуття вищої освіти за вечірньою та заочною формами.
Таким чином нардеп спростував інформацію у ЗМІ про скасування заочної форми навчання у закладах вищої освіти.
по темі
Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 10092, за яким з 2024 року не проводитиметься набір вступників на вечірню та заочну форму освіти для бакалаврів та магістрів
В Україні попри усі події продовжується навчання у шкільних закладах
Верховна Рада може прийняти закон про медичний канабіс у найближчому майбутньому
Зі столітнім ювілеєм зворушливо привітали свого вчителя - одразу чотири покоління його учнів. У селі Градівка на Львівщині Іван Бучківський пропрацював вчителем 65 років. Репортаж Вікторії Балицької.
Що це за вид бойових мистецтв та чим він так приваблює підлітків - дізнавалася наша знімальна група