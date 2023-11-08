Верховна Рада під час засідання, яке відбулося у середу, 8 листопада, ухвалила законопроєкт № 10092 щодо державної підсумкової атестації (ДПА) та вступної кампанії на 2024 рік.

Цей законопроєкт не передбачає відміни заочної форми навчання у вищих навчальних закладах з наступного року.

Як пояснив нардеп Ярослав Железняк, з цього законопроєкту було вилучено положення щодо заочної форми після рекомендації парламентського комітету з питань освіти.

Воно передбачало, що з 2024 року не буде проводитися набір вступників для здобуття вищої освіти за вечірньою та заочною формами.

Таким чином нардеп спростував інформацію у ЗМІ про скасування заочної форми навчання у закладах вищої освіти.