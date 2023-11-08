Зеленський підписав указ про підготовку переговорного процесу з ЄС [ Редагувати ]
Увечері 8 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до українців, та розповів про ключові події дня.
За його словами, сьогоднішній день стане історичним для України.
Він підкреслив позитив від Європейської комісії - рекомендацію розпочати переговори щодо можливості вступу нашої країни до Європейського Союзу. Глава держави висловив подяку президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за її підтримку у процесі євроінтеграції України.
Наш народ заслуговує бути у Європейському Союзі - разом з усіма вільними народами нашої Європи. І ми все для цього робимо. Я впевнений, що немає альтернативи тому, щоб межі демократичної Європи відповідали межам Європейського Союзу. Бо це й політичний захист для наших спільних цінностей, це й економічна безпека, це - найголовніше - і одна з ключових гарантій миру та свободи на континенті, - сказав Зеленський.
За його словами, зараз Україна очікує рішення Європейської ради в грудні щодо переговорів, і наша сторона вже підготувалася до цього рішення.
Україна свою частину роботи виконує. Це наш топовий пріоритет. І я вдячний усім у нашій державі, хто допомагає цій нашій роботі, - підкреслив президент.
Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу за дотримання низки умов. Про це оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
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