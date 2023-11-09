Група C

Іспанський "Реал" з рахунком 3:0 розтрощив португальську "Брагу" у матчі четвертого туру групового етапу футбольної Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді.

Забитими м'ячами відзначилися Браїм Діас (27-а хвилина), Вінісіус (58) та Родріго (61). На 6-й хвилині футболіст "Браги" Альваро Джало не реалізував пенальті.

У паралельному матчі групи C німецький "Уніон" на виїзді зіграв унічию з італійським "Наполі" (1:1). Клуб з Берліна набрав перше очко у Лізі чемпіонів у своїй історії, а також перервав серію з 12 поразок.

Німецька команда зуміла забити вперше з 7 жовтня, коли програла дортмундській "Борусії" у грі чемпіонату Німеччини (2:4). Після цього "Уніон" провів п'ять зустрічей у різних турнірах без забитих м'ячів.

"Реал" набрав 12 очок і гарантував собі вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Друге місце у групі займає "Наполі" (7 очок), далі йдуть "Брага" (3) та "Уніон" (1).

Група A

У групі A місце у плей-офф забезпечила собі німецька "Баварія". У матчі четвертого туру групового етапу команда з Мюнхена здобула перемогу над турецьким "Галатасараєм" з рахунком 2:1 і набрала 12 очок, гарантувавши собі щонайменше друге місце.

Група D

У групі D іспанський "Реал Сосьєдад" обіграв португальську "Бенфіку" (3:1). у домашньому матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася у Сан-Себастьяні. Таким чином "Реал Сосьєдад" достроково вийшов у play-off Ліги чемпіонів.

Забитими м'ячами у складі переможців відзначилися Мікель Меріно (6-а хвилина), Мікель Оярсабаль (11) та Андер Барренечеа (21). У португальців забив Рафаел Сілва (49). На 29-й хвилині півзахисник іспанської команди Брайс Мендес не зміг продати пенальті.

В іншому матчі групи D італійський "Інтер" гарантував собі участь у 1/8 фіналу після перемоги над австрійським "Зальцбургом" з рахунком 1:0. М'яч на 86-й хвилині з пенальті забив Лаутаро Мартінес.

"Реал Сосьєдад" очолює турнірну таблицю групи D з 10 очками. "Бенфіка" посідає останнє, четверте місце, не набравши жодного очка.

Група G

У групі G путівки до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів здобули "Манчестер Сіті" та "Лейпциг" вже на старті другого кола групового раунду.

"Манчестер Сіті" - після легкої, 3:0, домашньої перемоги у четвертому турі над "Янг Бойз", "Лейпциг" - після перемоги важкої, 2:1, у гостях над "Црвеною Зіркою".

У наступному турі "Манчестер Сіті" зіграє вдома з "Лейпцигом", а "Янг Бойз" - з "Црвеною Зіркою".

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Янг Бойз" (Швейцарія) 3:0 (Холанн, 23 (пен.), 51; Фоден, 45 +1).

"Црвена Зірка" (Сербія) - "Лейпциг" (Німеччина) 1:2 (Хенріхс, 81 (автогол) - Сімонс, 8; Опенда, 77).

Група E

У групі E в четвертому турі "Атлетіко" розтрощив вдома (6:0) шотландський "Селтік". "Лаціо" на своєму полі здолав "Фейєнорд" - 1:0. Єдиний гол наприкінці першого тайму забив Чиро Іммобіле.

Боротьбу за дві путівки до play-off Ліги чемпіонів продовжують три клуби. Між "Атлетико" на верхівці та "Фейєнордом" на третьому місці - лише два очки. Посередині розмістився "Лаціо", який у наступному турі прийме "Селтік".

"Лаціо" (Італія) - "Фейєнорд" (Нідерланди) 1:0 (Іммобіле, 45+1).

"Атлетіко" (Іспанія) - "Селтік" (Шотландія) 6:0 (Грізманн, 6, 60; Мората, 45 +2, 76; Ліно, 66; Ньігес, 84).

Група F

У групі F "Мілан" взяв реванш у ПСЖ за поразку в третьому турі (0:3) - 2:1. "Борусія" вдруге поспіль здолала, тепер вдома з рахунком 2:0 "Ньюкасл".

"Мілан" (Італія) - ПСЖ (Франція) 2:1 (Леан, 12; Жиру, 50 - Шкріньяр, 9).

"Борусія" (Німеччина, Дортмунд) - "Ньюкасл" (Англія) 2:0 (Фюллькруг, 26; Брандт, 79).

Група H

Гол, забитий гравцем "Шахтаря" Данило Сіканом у домашньому матчі з "Барселоною", народив одну з головних сенсацій турніру. Український клуб на своєму полі обіграв каталонців 1:0, позбавивши їх можливості дострокового, вихід до play-off.

У цьому квартеті "Барселона" після четвертого туру має 9 очок і йде врівень з "Антверпеном", який обіграв "Порту" 2:0. "Шахтар" відстає від іспанців і португальців на 3 бали і має шанси.

У п'ятому турі "Шахтар" приймає "Антверпен", а "Барселона" та "Порту" грають в Іспанії.

"Шахтар" (Україна) - "Барселона" (Іспанія) 1:0 (Сікан, 40).

"Порту" (Португалія) - "Антверпен" (Бельгія) 2:0 (Еванілсон, 32 (пін.); Пепе, 90+1).

Груповий етап. Четвертий тур Ліги чемпіонів

Група E

"Атлетіко" - 8 "Лаціо" - 7 "Фейєнорд" - 6 "Селтік" - 1

28.11: "Лаціо"-"Селтік", "Фейєнорд"-"Атлетіко". 13.12: "Селтік"-"Фейєнорд", "Атлетіко"-"Лаціо".

Група F

"Борусія" - 7 ПСЖ - 6 "Мілан" - 5 "Ньюкасл" - 4

28.11: ПСЖ-"Ньюкасл", "Мілан"-"Боруссія". 13.12: "Боруссія"-ПСЖ, "Ньюкасл"-"Мілан".

Група G

"Манчестер Сіті" - 12 "Лейпциг" - 9 "Црвена Зірка" - 1 "Янг Бойз" - 1

28.11: "Манчестер Сіті" - "Лейпциг", "Янг Бойз" - "Црвена Зірка". 13.12: "Црвена Зірка" - "Манчестер Сіті", "Лейпциг" - "Янг Бойз".

Група H

"Барселона" - 9 "Порту" - 9 "Шахтар" - 6 "Антверпен" - 0

28.11: "Шахтар" - "Антверпен", "Барселона" - "Порту". 13.12: "Порту"-"Шахтар", "Антверпен"-"Барселона".

До 1/8 фіналу Ліги чемпіонів виходять по дві найкращі команди з кожної групи.