Ліга чемпіонів: всі результати матчів [ Редагувати ]
Група C
Іспанський "Реал" з рахунком 3:0 розтрощив португальську "Брагу" у матчі четвертого туру групового етапу футбольної Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді.
Забитими м'ячами відзначилися Браїм Діас (27-а хвилина), Вінісіус (58) та Родріго (61). На 6-й хвилині футболіст "Браги" Альваро Джало не реалізував пенальті.
У паралельному матчі групи C німецький "Уніон" на виїзді зіграв унічию з італійським "Наполі" (1:1). Клуб з Берліна набрав перше очко у Лізі чемпіонів у своїй історії, а також перервав серію з 12 поразок.
Німецька команда зуміла забити вперше з 7 жовтня, коли програла дортмундській "Борусії" у грі чемпіонату Німеччини (2:4). Після цього "Уніон" провів п'ять зустрічей у різних турнірах без забитих м'ячів.
"Реал" набрав 12 очок і гарантував собі вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Друге місце у групі займає "Наполі" (7 очок), далі йдуть "Брага" (3) та "Уніон" (1).
Група A
У групі A місце у плей-офф забезпечила собі німецька "Баварія". У матчі четвертого туру групового етапу команда з Мюнхена здобула перемогу над турецьким "Галатасараєм" з рахунком 2:1 і набрала 12 очок, гарантувавши собі щонайменше друге місце.
Група D
У групі D іспанський "Реал Сосьєдад" обіграв португальську "Бенфіку" (3:1). у домашньому матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася у Сан-Себастьяні. Таким чином "Реал Сосьєдад" достроково вийшов у play-off Ліги чемпіонів.
Забитими м'ячами у складі переможців відзначилися Мікель Меріно (6-а хвилина), Мікель Оярсабаль (11) та Андер Барренечеа (21). У португальців забив Рафаел Сілва (49). На 29-й хвилині півзахисник іспанської команди Брайс Мендес не зміг продати пенальті.
В іншому матчі групи D італійський "Інтер" гарантував собі участь у 1/8 фіналу після перемоги над австрійським "Зальцбургом" з рахунком 1:0. М'яч на 86-й хвилині з пенальті забив Лаутаро Мартінес.
"Реал Сосьєдад" очолює турнірну таблицю групи D з 10 очками. "Бенфіка" посідає останнє, четверте місце, не набравши жодного очка.
Група G
У групі G путівки до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів здобули "Манчестер Сіті" та "Лейпциг" вже на старті другого кола групового раунду.
"Манчестер Сіті" - після легкої, 3:0, домашньої перемоги у четвертому турі над "Янг Бойз", "Лейпциг" - після перемоги важкої, 2:1, у гостях над "Црвеною Зіркою".
У наступному турі "Манчестер Сіті" зіграє вдома з "Лейпцигом", а "Янг Бойз" - з "Црвеною Зіркою".
- "Манчестер Сіті" (Англія) - "Янг Бойз" (Швейцарія) 3:0 (Холанн, 23 (пен.), 51; Фоден, 45 +1).
- "Црвена Зірка" (Сербія) - "Лейпциг" (Німеччина) 1:2 (Хенріхс, 81 (автогол) - Сімонс, 8; Опенда, 77).
Група E
У групі E в четвертому турі "Атлетіко" розтрощив вдома (6:0) шотландський "Селтік". "Лаціо" на своєму полі здолав "Фейєнорд" - 1:0. Єдиний гол наприкінці першого тайму забив Чиро Іммобіле.
Боротьбу за дві путівки до play-off Ліги чемпіонів продовжують три клуби. Між "Атлетико" на верхівці та "Фейєнордом" на третьому місці - лише два очки. Посередині розмістився "Лаціо", який у наступному турі прийме "Селтік".
- "Лаціо" (Італія) - "Фейєнорд" (Нідерланди) 1:0 (Іммобіле, 45+1).
- "Атлетіко" (Іспанія) - "Селтік" (Шотландія) 6:0 (Грізманн, 6, 60; Мората, 45 +2, 76; Ліно, 66; Ньігес, 84).
Група F
У групі F "Мілан" взяв реванш у ПСЖ за поразку в третьому турі (0:3) - 2:1. "Борусія" вдруге поспіль здолала, тепер вдома з рахунком 2:0 "Ньюкасл".
- "Мілан" (Італія) - ПСЖ (Франція) 2:1 (Леан, 12; Жиру, 50 - Шкріньяр, 9).
- "Борусія" (Німеччина, Дортмунд) - "Ньюкасл" (Англія) 2:0 (Фюллькруг, 26; Брандт, 79).
Група H
Гол, забитий гравцем "Шахтаря" Данило Сіканом у домашньому матчі з "Барселоною", народив одну з головних сенсацій турніру. Український клуб на своєму полі обіграв каталонців 1:0, позбавивши їх можливості дострокового, вихід до play-off.
У цьому квартеті "Барселона" після четвертого туру має 9 очок і йде врівень з "Антверпеном", який обіграв "Порту" 2:0. "Шахтар" відстає від іспанців і португальців на 3 бали і має шанси.
У п'ятому турі "Шахтар" приймає "Антверпен", а "Барселона" та "Порту" грають в Іспанії.
- "Шахтар" (Україна) - "Барселона" (Іспанія) 1:0 (Сікан, 40).
- "Порту" (Португалія) - "Антверпен" (Бельгія) 2:0 (Еванілсон, 32 (пін.); Пепе, 90+1).
Груповий етап. Четвертий тур Ліги чемпіонів
Група E
- "Атлетіко" - 8
- "Лаціо" - 7
- "Фейєнорд" - 6
- "Селтік" - 1
28.11: "Лаціо"-"Селтік", "Фейєнорд"-"Атлетіко". 13.12: "Селтік"-"Фейєнорд", "Атлетіко"-"Лаціо".
Група F
- "Борусія" - 7
- ПСЖ - 6
- "Мілан" - 5
- "Ньюкасл" - 4
28.11: ПСЖ-"Ньюкасл", "Мілан"-"Боруссія". 13.12: "Боруссія"-ПСЖ, "Ньюкасл"-"Мілан".
Група G
- "Манчестер Сіті" - 12
- "Лейпциг" - 9
- "Црвена Зірка" - 1
- "Янг Бойз" - 1
28.11: "Манчестер Сіті" - "Лейпциг", "Янг Бойз" - "Црвена Зірка". 13.12: "Црвена Зірка" - "Манчестер Сіті", "Лейпциг" - "Янг Бойз".
Група H
- "Барселона" - 9
- "Порту" - 9
- "Шахтар" - 6
- "Антверпен" - 0
28.11: "Шахтар" - "Антверпен", "Барселона" - "Порту". 13.12: "Порту"-"Шахтар", "Антверпен"-"Барселона".
До 1/8 фіналу Ліги чемпіонів виходять по дві найкращі команди з кожної групи.
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