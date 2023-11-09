Військові Сполучених Штатів завдали авіаударів по військовому обʼєкту проіранських терористів та їхніх проксі у східній частині Сирії, які були причетні до атак на військові бази США.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Сьогодні, за розпорядженням президента Байдена Збройні сили США завдали удару в цілях самооборони по об’єкту на сході Сирії, який використовувався Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Ірану та пов’язаними з ним угрупованнями, - підкреслив глава Пентагону.

Повідомляється, що два винищувачі F-15 здійснили нальоти на склад боєприпасів. Пентагон стверджує, що це була реакція на серію нападів на американські військові об'єкти в Іраку та Сирії, які були вчинені групами, пов'язаними з Корпусом КВІР-Кудс.

Сполучені Штати готові вжити подальших необхідних заходів на захист наших людей і наших об'єктів. Ми закликаємо проти будь-якої ескалації. Американський персонал продовжить виконувати місії з боротьби з "ІДІЛ" в Іраку та Сирії, - заявив міністр оборони США.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки майже використали всі кошти, які були виділені для допомоги Україні.