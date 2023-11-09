9 листопада 2023 року припадає на четвер. Це 624-й день війни в Україні.

У церковному календарі 9 листопада відзначається як день пам'яті преподобної Матрони Константинопольської. Вона народилася в 392 році в Східній Римській імперії.

У молодому віці її видали заміж за багатого чоловіка, після чого вони переїхали до Константинополя, коли у них народилася донька. В Константинополі Матрона стала часто відвідувати церкву, молитися і просити прощення за свої гріхи.

Пізніше вона зустріла стариць Євгенію і Сусанну. В подальшому Матрона постриглася і вступила до монастиря Вассіана, прикидаючись євнухом. Однак преподобному Вассіану снився сон, що "євнух" насправді є жінкою. Він запросив Матрону до себе на бесіду наступного ранку.

Вона розповіла свою правдиву історію і просила захисту від чоловіка, який її переслідував. Тоді її направили до жіночого монастиря Ємес, де з часом вона стала наставницею.

Що не можна робити у цей день

Не можна віддавати іншим людям свій старий, особливо невипраний, одяг.

Заборонено займатися важкою фізичною працею.

Не можна сваритися з рідними і друзями.

Народні прикмети

У наших предків існувало безліч цікавих прикмет, пов'язаних із цим днем:

Якщо йшов дощ сьогодні, очікуйте на великий урожай пшениці наступного року.

Якщо вранці був іній, це означало відсутність урожаю вівса.

Туман свідчив про наближення відлиги.

Початок снігопаду передбачав тривалу негоду.

Якщо дерева були вкриті інеєм, це означало наближення сильних морозів.

Колись цей день називали "Матрониним". Спільнота намагалася допомогти бідним, передаючи їм непотрібний теплий одяг. Люди вважали, що віддаючи непотрібний одяг, вони віддають минуле й не тягнуть його назад.

Раніше ми писали про те, кому зі знаків зодіаку пощастить 9 листопада.