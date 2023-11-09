Андрій Данилко повідомив про трагедію в команді [ Редагувати ]
Український артист Андрій Данилко розповів про трагедію в своїй команді. Син одного з учасників його колективу загинув у ході війни.
Під час бойових дій за Україну загинув син Артура Кульповича - Ерік. Вік хлопця та обставини його загибелі залишаються невідомими.
Наші щирі співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв'язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава герою! Світла пам'ять! - написав Данилко на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, Софія Ротару, народна артистка України, відреагувала на трагедію, що трапилася поблизу села Зарічне в Запорізькій області, коли російські силовики атакували 128-му бригаду Збройних Сил України під час нагородження.
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