Український артист Андрій Данилко розповів про трагедію в своїй команді. Син одного з учасників його колективу загинув у ході війни.

Під час бойових дій за Україну загинув син Артура Кульповича - Ерік. Вік хлопця та обставини його загибелі залишаються невідомими.

Наші щирі співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв'язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава герою! Світла пам'ять! - написав Данилко на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Софія Ротару, народна артистка України, відреагувала на трагедію, що трапилася поблизу села Зарічне в Запорізькій області, коли російські силовики атакували 128-му бригаду Збройних Сил України під час нагородження.