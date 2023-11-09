Чеський Сенат продовжив термін проведення бойової підготовки українських військовослужбовців у Чехії до кінця 2024 року.

За даними "Радіо Прага", термін проведення більшості зарубіжних місій чеських Збройних сил також було продовжено.

Міністр оборони Яна Чернохова наголосила, що головною метою є створення умов для тривалої підготовки українських військових для протистояння російській агресії. Вона виразила переконаність, що такі дії Чехії сприятимуть завершенню війни та настанню миру.

Ця ініціатива надає можливість перебування у Чехії не лише українським військовим, але й військовослужбовцям з країн Європейського союзу та НАТО. Згідно встановлених норм, кількість іноземних військових на території Чехії не перевищить 800 осіб, як це було у поточному році. Зазначено, що військові в Чехії матимуть змогу отримувати навчання під керівництвом інструкторів із країн-членів НАТО.

Нагадаємо, за словами Олексія Данілова, секретаря Ради національної безпеки і оборони України, війна між росією та Україною може завершитися у 2024 році, при цьому Україна робить надзвичайні зусилля для досягнення цієї мети. Проте, він зауважив, що не всі аспекти цього процесу залежать від України.