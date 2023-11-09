У Курській області поскаржились на удар "натівськими снарядами" по маслоробному комбінату [ Редагувати ]
9 листопада вранці в Курській області російської федерації відбулася атака на комбінат у Суджі, що призвела до пошкодження деяких об'єктів на підприємстві.
Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.
Влада регіону росії та пропагандисти стверджують, що для цього удару використовувалися "натівські касетні боєприпаси".
У Суджі БПЛА ЗСУ атакував маслоробний комбінат. Було скинуто 3 касетні боєприпаси, - розповідає російський чиновник.
Згідно із повідомленням місцевого губернатора, два снаряди спричинили пошкодження виробничих баків та підземного сховища на нафтовому комбінаті в Суджі. Також йдеться про наявність третього боєприпасу, який, як вони стверджують, не вибухнув. У зв'язку з цим на місце прибули вибухотехніки для проведення робіт з розмінування.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
У мережі були опубліковані фотографії, на яких можна побачити уламки та фрагменти "натівських снарядів" у Курській області.
Нагадаємо, протягом минулої доби авіація українських захисників завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та техніки російських окупантів.
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