9 листопада вранці в Курській області російської федерації відбулася атака на комбінат у Суджі, що призвела до пошкодження деяких об'єктів на підприємстві.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Влада регіону росії та пропагандисти стверджують, що для цього удару використовувалися "натівські касетні боєприпаси".

У Суджі БПЛА ЗСУ атакував маслоробний комбінат. Було скинуто 3 касетні боєприпаси, - розповідає російський чиновник.

Згідно із повідомленням місцевого губернатора, два снаряди спричинили пошкодження виробничих баків та підземного сховища на нафтовому комбінаті в Суджі. Також йдеться про наявність третього боєприпасу, який, як вони стверджують, не вибухнув. У зв'язку з цим на місце прибули вибухотехніки для проведення робіт з розмінування.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У мережі були опубліковані фотографії, на яких можна побачити уламки та фрагменти "натівських снарядів" у Курській області.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація українських захисників завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та техніки російських окупантів.