росія обстріляла житлові квартали Херсонщини: де зафіксували влучання [ Редагувати ]
російські окупанти здійснили 85 обстрілів Херсонської області протягом минулої доби, використовуючи різні види зброї.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Протягом минулої доби противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 529 снарядів з різних видів озброєння, таких як міномети, артилерія, "Гради", танки, безпілотні літальні апарати (БПЛА) та авіація.
Російські військові сконцентрували вогонь у житлових районах населених пунктів області та влучили у стільникову вежу та пункт незламності у Бериславському районі.
Через російську агресію дві людини дістали поранення.
Нагадаємо, вночі в небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили ракету. Вибух прогримів над Дніпровським районом.
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