росіяни атакували Харківську область: є загиблий [ Редагувати ]
За минулу добу російські окупаційні війська обстріляли Харківську область. Загинув цивільний чоловік.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, окупанти намагалися прорватися у районі населеного пункту Синьківка, але українські захисники відбили 6 атак ворога.
Противник обстріляв наступні об'єкти:
- На напрямку Слобожанщини були здійснені артилерійські та мінометні обстріли ворога у понад 15 населених пунктах, включаючи Ветеринарне, Козачу Лопань у Харківському районі, Вовчанськ та місто Куп'янськ у Чугуївському районі.
- Авіаудари були здійснені проти Петропавлівки у Куп'янському районі, а також ворог здійснив артилерійські обстріли Куп'янськ-Вузлового.
- О 12:00 ворог обстріляв місто Вовчанськ у Чугуївському районі, де пошкоджено житловий будинок та будівлю дитячого садка.
- О 13:00 були обстріли с. Вовчанські Хутори у Чугуївському районі, де пошкоджено приватний будинок.
- У с. Ізюмське Ізюмського району у результаті артилерійського обстрілу, який тривав з 13:00 до 16:30, загинув цивільний чоловік 1975 року народження.
- О 15:00 ворог завдав ударів по смт. Ківшарівка у Куп'янському районі.
- О 21:25 були обстріли м. Куп'янськ, де згорів гараж та автомобіль.
Синєгубов додав, що станом на 9 листопада 2023 року з небезпечних громад Куп'янського району було евакуйовано 220 дітей, але операція продовжується.
Нагадаємо, російські окупанти здійснили 85 обстрілів Херсонської області протягом минулої доби, використовуючи різні види зброї.
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