Актриса Олеся Железняк, яка здобула популярність завдяки ролі в серіалі "Свати", заявила про те, що Україна та росія є нероздільними і тому, на її переконання, ці дві країни повинні об'єднатися.

В новому інтерв'ю пропагандистам актриса заявила, що в країн є спільна культура.

Мені здається, що ми повинні бути разом. Я не знаю, як це має бути оформлено, у всього є якась юридична сторона, якої я не торкаюся, але з людської точки зору, мені здається, ми повинні бути разом. Ми - одне, тому що культура у нас спільна, - сказала Железняк.

Крім того, вона висловила неадекватні думки щодо Києва, називаючи столицю України - москвою. Також важливо зазначити, що до 24 лютого 2022 року та після цієї дати Олеся Железняк проживає в росії та навіть не виїжджає з гастролями.

Раніше ми писали про відомих особистостей, які народилися та розвивалися як артисти в Україні, але вирішили заробляти в росії, сприяючи таким чином російському спонсорству війни.