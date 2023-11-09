У жовтні 2023 року вартість блакитного палива склала 15 196 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ, що на 2,3% перевищує ціни вересня того ж року, згідно з даними, наведеними Міністерством економіки.

Там оприлюднили фактичну ціну продажу природного газу в Україні за жовтень 2023 року.

Газ дорожчає четвертий місяць поспіль. Вартість газу, зазначають у Мінекономіки, з 2022 року змінювалася так:

березень - 29,391 грн/тис кубометрів

квітень - 35,933 грн/тис кубометрів

травень - 31,175 грн/тис кубометрів

червень - 32,194 грн/тис кубометрів

липень - 31,992 грн/тис кубометрів

серпень - 24,045 грн/тис кубометрів

вересень - 39,952 грн/тис. кубометрів

жовтень - 38,295 грн/тис кубометрів

листопад - 28 855,75 грн/тис кубометрів

грудень - 26 199,24 грн/тис кубометрів

січень 2023 року - 23 723,43 грн/тис кубометрів

лютий 2023 року - 20 727,73 грн/тис кубометрів

березень 2023 року - 18 681 грн/тис кубометрів

квітень 2023 - 14 382,34 грн/тис кубометрів

травень 2023 - 11 164 грн/тис кубометрів

червень 2023 - 10 743 грн/тис кубометрів

липень 2023 року - 10 833 грн/тис кубометрів

серпень 2023 року - 12 500 грн/тис кубометрів

вересень 2023 року - 14 850 грн/тис кубометрів

жовтень 2023 року - 15 196 грн/тис кубометрів

"Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо справляння рентної плати за використання надр", - повідомили у Міністерстві.

Нагадаємо, бюджетний комітет Верховної Ради провів засідання, за підсумками якого рекомендував до другого читання проєкт Державного бюджету на наступний рік.

Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила про те, вже у найближчому майбутньому відбудеться голосування за головний кошторис країни.