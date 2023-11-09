На окупованій Запорізькій атомній електростанції та в місті-супутнику Енергодарі зменшилася кількість російських військових. Ймовірно, загарбників переводять на фронт.

Про це повідомив глава "Енергоатому" Петро Котін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він заявив, що станом на сьогодні на Запорізькій АЕС працює до 800 українців. Проте умови роботи залишаються складними.

Наш персонал не підписує контракти з російський "Росатомом". Персоналу окупантам не вистачає, тому вони вимушені використовувати наш персонал на станції. Фактично умови роботи нашого персоналу залишаються дуже важкими, - сказав він.

Глава "Енергоатому" підкреслив, що на ЗАЕС і в Енергодарі поменшало російських окупантів.

Водночас останнім часом поменшало російських військових в місті Енергодарі та на самій станції. І змінюється персонал зараз більше на жіночої статі. Чоловіків стає менше. Ми вважаємо, що росіяни використовують цих чоловіків для переведення на фронт, - наголосив Котін.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупаційні війська обстріляли Харківську область. Загинув цивільний чоловік.