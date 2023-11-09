Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією та у співпраці з Міністерством закордонних справ зупинили канал нелегальної міграції до Європейського Союзу осіб з країн, які є об'єктом підвищеного терористичного ризику.

В Києві діяла співробітниця Посольства України в одній з країн Центральної Азії, організаторка міжнародного "трафіку". Підозрювану співробітницю вже викликали назад з закордонної службової поїздки. Міністерство закордонних справ надає повну підтримку у розслідуванні.

Про викриття консулки повідомили в Службі безпеки вранці 9 листопада.

Під час зайняття посади в дипломатичній установі консулка запропонувала громадянам кількох країн Південної Азії нелегальний виїзд до Європейського Союзу з території України за плату.

Для здійснення таких дій вона виписувала своїм клієнтам візи для в’їзду до України, видані начебто студентам українських вишів.

До незаконної діяльності фігурантка залучила двох іноземців. Вони підшукували клієнтів, домовлялися з ними про умови поїздки та передавали гроші організаторці схеми. За наявними даними, "послугами" зловмисників скористалося до 900 вихідців з країн терористичного ризику, - зазначили в СБУ.

Ціна за цю "послугу" складала до 3 тисяч американських доларів за одну особу, яка планувала незаконно виїхати.

Повідомляється, що кошти, отримані консулкою, використовувалися на покупку елітної нерухомості у центральних районах Києва та Одеси.

В ході розслідування встановлено, що посадовець складала Присягу держслужбовця ще у 1995 році після закінчення Інституту молоді в Москві. Після цього працювала в різних державних установах та приватних компаніях в Україні, а з 2007 року - в структурах Міністерства закордонних справ.

Під час проведення обшуків в її житловому приміщенні в Києві правоохоронці знайшли комп’ютерні пристрої, мобільні телефони та чернетки з доказами незаконних дій.

Нагадаємо, слідчі та військові контррозвідники зібрали докази щодо злочинної діяльності колишнього заступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова, який займав цю посаду у період з 2021 по 2023 рік.