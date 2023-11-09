10 листопада - Всесвітній день молоді. Віряни вшановують пам'ять святих апостолів від 70 Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія. До Нового року залишився 51 день.

10 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів від 70 Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія. Згідно з церковними переказами Ераст був учнем апостола Павла і народився в багатій та знатній родині. До того, як увірувати в Христа, він обіймав посаду міського економа в Коринті. Навернув його на християнство саме Павло. Пізніше Ераст почав подорожувати зі своїм учителем, сповідуючи Боже слово. Приїхавши до Єрусалиму, Ераст залишив державну службу і почав жити при міській церкві.

Родіон був не лише учнем апостола Павла, але й далеким його родичем. Був єпископом в місті Патрасе. Родіон постраждав за свою віру під час правління імператора Нерона, прийнявши смерть разом з апостолами Петром та Павлом.

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