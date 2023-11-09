Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що в Україні будуть створюватись центри підготовки і перенавчання пілотів, можливо, навіть у воєнний час.

В ефірі телемарафону він наголосив, що на сьогодні в Румунії не відбуваються навчання українських пілотів. "Навчань у Румунії немає. Мені вже три поважних світових ЗМІ запити прислали, щоб поїхати в Румунію і зняти наших льотчиків. Давайте нехай трошки градус від ейфорії спаде і дочекаємось, коли це відбудеться зрештою", - зазначив він.

Ігнат додав, що сьогодні йдеться про передачу навчально-бойових літаків F-16 до майбутнього центру, який формується, будується в Румунії. При цьому він зазначив, що українські пілоти навчаються в США, у Європі та в інших країнах.

За його словами, дуже добре, що "прямо під боком в України" - в Румунії - створюється центр підготовки, де зможуть навчатися пілоти з України і з країн НАТО.

"Але ми також в Україні, безумовно, будемо створювати подібні центри чи то у воєнний, чи в мирний час. Не важливо. Але таке буде", - сказав Ігнат. При цьому нагадав, що колись такий центр підготовки і перенавчань був у Миколаєві.

Ігнат наголосив, що повідомлення про передачу в Румунію літаків F-16 до створюваного центру підготовки, є "дуже добрим для нас". "Бо якщо передають вже літаки, то цей процес уже на такій гарній стадії?" - додав він.

При цьому речник ПС ЗСУ нагадав, що є бойові літаки, і навчально-бойові двомісні, де інструктор з льотчиком вже проводить безпосередньо навчання в польоті. За його словами, польоти з інструктором українських пілотів свідчитиме про заключний процес навчання, який дуже потрібний при підготовці.

Ігнат також розповів про те, що Нідерланди та інші країни хочуть мати у себе літаки F-35. "Це крутий літак, який хочуть мати розвинуті країни світу, які є членами НАТО і можуть на це претендувати. Відповідно та техніка, яка сьогодні є на озброєнні в Бельгії, Нідерландах та в інших країнах буде, мабуть, переходити у ті країни, які бажають отримати F-16, зокрема, Словаччина, Україна, Румунія", - додав він.