Рада ухвалила бюджет на 2024 рік: основні показники [ Редагувати ]
Верховна рада ухвалила в цілому закон про державний бюджет на 2024 рік. Проект в цілому підтримали 276 депутатів.
За його даними, за бюджет голосували:
"Слуга народу" - 199 депутатів
"Європейська солідарність" - 0
"Батьківщина" - 0
"Платформа за життя та мир" - 16
"Голос" - 14
"Відновлення України" - 10
"За майбутнє" - 11
"Довіра" - 16
Позафракційні - 10
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