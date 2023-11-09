Україна повернула ще трьох дітей, депортованих росією [ Редагувати ]
Україні вдалося повернути ще трьох дітей із Херсонської області, яких депортувала росія.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Троє дітей знову на підконтрольній Україні території", - розповів він.
За його словами, за цією радісною новиною - колосальна робота багатьох служб. Зокрема для того, щоб повернути дві родини, в яких виховуються діти, працювали Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, благодійна організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служба у справах дітей.
"Батьки та діти зараз працюють з психологами, їм надають необхідну медичну допомогу. Вітаю сім’ї з поверненням. Бажаю якнайшвидше адаптуватися на новому місці. А ми допоможемо на всіх етапах", - зазначив Прокудін.
Як додав голова ОВА, загалом від початку 2023 року повернуто до України 146 дітей Херсонської області.
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