Вже сьогодні, 9 листопада, мережа H&M запрацювала в Україні. Рекламні світлини та відео перших відчинених магазинів почали ширитися соцмережами. За свідченнями очевидців, черги до магазинів присутні з самого ранку.

Станом на зараз відомо про їх роботу у місті Києві в ТРЦ "Lavina Mall" та "Respublika Park".

Відкриття магазинів буде відбуватися у кілька етапів. На першому етапі мережа повинна запустити у роботу шість магазинів:

Київ

ТРЦ Retroville;

Lavina Mall;

Respublika Park;

Dream Town;

River Mall;

Львів

Victoria Gardens.

Що стосується магазинів у ТРЦ Riviera (Одеса) та ТРЦ Nikolsky (Харків), то їх відкриють вже в наступному етапі.