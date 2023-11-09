Відкриття H&M в Україні: у ТРЦ Києва вже вишикувались черги [ Редагувати ]
Вже сьогодні, 9 листопада, мережа H&M запрацювала в Україні. Рекламні світлини та відео перших відчинених магазинів почали ширитися соцмережами. За свідченнями очевидців, черги до магазинів присутні з самого ранку.
Станом на зараз відомо про їх роботу у місті Києві в ТРЦ "Lavina Mall" та "Respublika Park".
Відкриття магазинів буде відбуватися у кілька етапів. На першому етапі мережа повинна запустити у роботу шість магазинів:
Київ
ТРЦ Retroville;
Lavina Mall;
Respublika Park;
Dream Town;
River Mall;
Львів
Victoria Gardens.
Що стосується магазинів у ТРЦ Riviera (Одеса) та ТРЦ Nikolsky (Харків), то їх відкриють вже в наступному етапі.
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