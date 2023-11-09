Цього року розмір субсидії на придбання дров в Україні збільшиться до 16 тисяч гривень, завдяки експериментальному проєкту, який ініціює уряд за підтримки своїх партнерів.

Мета цього проєкту - забезпечити населення необхідним запасом дров і допомогти українцям пережити зимовий період.

Прем'єр-міністр України, Денис Шмигаль, оголосив про запуск цього спеціального проєкту під час засідання Кабінету міністрів. Він наголосив, що наразі сім'ї в Україні отримують субсидії на тверде паливо в розмірі 7 тисяч гривень на рік. Запровадження нового рішення призведе до збільшення субсидії на придбання пічного твердого побутового палива більш ніж у два рази, що становитиме 16,2 тис. грн на рік для однієї сім'ї, як повідомляється в Telegram-каналі прем'єр-міністра.

Субсидію на дрова можуть отримати українці, які опалюють своє житло дровами. Ця допомога надається один раз на рік, і розмір субсидії враховує доходи членів сім'ї за попередній рік.

Процес отримання субсидії на дрова передбачає:

звернення до місцевого органу соцзахисту,

подання заяви на отримання субсидії на дрова,

надання декларації про доходи за минулий рік.

У деяких випадках може знадобитися також довідка, підтверджуючи використання пічного опалення та дров для обігріву житла.

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