Субсидія на дрова: хто може отримати 16 тисяч [ Редагувати ]
Цього року розмір субсидії на придбання дров в Україні збільшиться до 16 тисяч гривень, завдяки експериментальному проєкту, який ініціює уряд за підтримки своїх партнерів.
Мета цього проєкту - забезпечити населення необхідним запасом дров і допомогти українцям пережити зимовий період.
Прем'єр-міністр України, Денис Шмигаль, оголосив про запуск цього спеціального проєкту під час засідання Кабінету міністрів. Він наголосив, що наразі сім'ї в Україні отримують субсидії на тверде паливо в розмірі 7 тисяч гривень на рік. Запровадження нового рішення призведе до збільшення субсидії на придбання пічного твердого побутового палива більш ніж у два рази, що становитиме 16,2 тис. грн на рік для однієї сім'ї, як повідомляється в Telegram-каналі прем'єр-міністра.
Субсидію на дрова можуть отримати українці, які опалюють своє житло дровами. Ця допомога надається один раз на рік, і розмір субсидії враховує доходи членів сім'ї за попередній рік.
Процес отримання субсидії на дрова передбачає:
- звернення до місцевого органу соцзахисту,
- подання заяви на отримання субсидії на дрова,
- надання декларації про доходи за минулий рік.
У деяких випадках може знадобитися також довідка, підтверджуючи використання пічного опалення та дров для обігріву житла.
Читайте також, чим відрізняються субсидія та пільга. Раніше ми писали про те, що кількість субсидіантів у 2024 році зросте на 20%. А також дивіться, як записатись онлайн до Пенсійного фонду України.
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