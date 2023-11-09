СБУ знищили рекордну кількість російських цілей за ніч (відео) [ Редагувати ]
Оперативний підрозділ "Білий вовк" спецпризначенців ЦСО "А" Служби безпеки України встановив новий рекорд за кількістю знищеної російської техніки за одну ніч.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Наші спецпризначенці влаштували справжнє пекло російським окупантам. І розсіяли темряву вогнем спаленої ворожої техніки.
Спецпризначенці підрозділу "Білий вовк" здійснили успішну операцію, знищивши значну кількість російської техніки та об'єктів враження за короткий термін.
Серед цілей, що були нейтралізовані:
- 8 танків,
- 3 самохідні артилерійські установки "Мста-С",
- 3 гаубиці "Д-30",
- 1 бронетранспортер,
- 5 укріплень, в яких присутні були не менше ніж 17 російських піхотинців.
Ця успішна операція "Білого вовка" свідчить про високий рівень підготовки та ефективність спецпідрозділу в забезпеченні безпеки України.
Нагадаємо, студентам в Україні надається можливість отримати відстрочку від мобілізації, проте це не поширюється на всі категорії студентів і залежить від конкретних умов.
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