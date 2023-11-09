У пʼятницю, 10 листопада, за новим церковним календарем - день пам'яті шести апостолів від 70-ти, ім'я яких народ відзначає як Єраста і Родіона. Ці дійові постаті I століття обрані апостолами від 70-ти та здійснювали своє служіння з великим відданням.

Серед них:

Сосипатр Іконійський, який проповідував в іконійській церкві та виявив велику стійкість віри навіть у в'язниці;

Олімп, якого стратили в Римі, інформація про його служіння обмежена;

Куарт, єпископ Бейрута, який відігравав важливу роль у вірі і помер у святості;

Тертій, єпископ Іконії та перекладач послань Павла, який мученицько загинув за віру;

Ераст, учень Павла та хранитель скарбниці в Коринті, пізніше став єпископом Панеадським.

Їхні життєві шляхи та внесок у поширення християнства свідчать про важливість цих постатей в історії віри.

Прикмети на 10 листопада передбачають погоду та визначають обмеження:

Якщо листя на вишнях не випало, очікується тривале тепло.

Туман вранці обіцяє потепління.

Коло біля місяця може вказувати на наближення бурі.

Зустріч з білкою свідчить про теплу погоду.

У народному календарі 10 листопада вважається початком справжніх морозів, але з урахуванням змін клімату це не завжди відбувається.

Заборони на цей день включають у себе:

Не лаятися та не влаштовувати склоки.

Утримуватися від лихослов'я та пліток.

Надавати допомогу та милостиню.

Утримуватися від видачі грошей в борг.

За прикметами не рекомендується виходити з дому, проводити прибирання та виносити сміття. Далекі поїздки також не рекомендується через непередбачену погоду.

У цей день можна піти до церкви, освятити хліб і сіль, а також помолитися за зміцнення духу та віри.

Іменини сьогодні відзначають:

Олександр, Олексій, Борис, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Орест, Петро, Прокофій, Родіон, Ераст, Анна, Ольга.

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