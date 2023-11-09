Прикмети на 10 листопада: заборони, свята та іменини [ Редагувати ]
У пʼятницю, 10 листопада, за новим церковним календарем - день пам'яті шести апостолів від 70-ти, ім'я яких народ відзначає як Єраста і Родіона. Ці дійові постаті I століття обрані апостолами від 70-ти та здійснювали своє служіння з великим відданням.
Серед них:
- Сосипатр Іконійський, який проповідував в іконійській церкві та виявив велику стійкість віри навіть у в'язниці;
- Олімп, якого стратили в Римі, інформація про його служіння обмежена;
- Куарт, єпископ Бейрута, який відігравав важливу роль у вірі і помер у святості;
- Тертій, єпископ Іконії та перекладач послань Павла, який мученицько загинув за віру;
- Ераст, учень Павла та хранитель скарбниці в Коринті, пізніше став єпископом Панеадським.
Їхні життєві шляхи та внесок у поширення християнства свідчать про важливість цих постатей в історії віри.
Прикмети на 10 листопада передбачають погоду та визначають обмеження:
- Якщо листя на вишнях не випало, очікується тривале тепло.
- Туман вранці обіцяє потепління.
- Коло біля місяця може вказувати на наближення бурі.
- Зустріч з білкою свідчить про теплу погоду.
У народному календарі 10 листопада вважається початком справжніх морозів, але з урахуванням змін клімату це не завжди відбувається.
Заборони на цей день включають у себе:
- Не лаятися та не влаштовувати склоки.
- Утримуватися від лихослов'я та пліток.
- Надавати допомогу та милостиню.
- Утримуватися від видачі грошей в борг.
За прикметами не рекомендується виходити з дому, проводити прибирання та виносити сміття. Далекі поїздки також не рекомендується через непередбачену погоду.
У цей день можна піти до церкви, освятити хліб і сіль, а також помолитися за зміцнення духу та віри.
Іменини сьогодні відзначають:
Олександр, Олексій, Борис, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Орест, Петро, Прокофій, Родіон, Ераст, Анна, Ольга.
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