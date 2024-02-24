З початку повномасштабного вторгнення росії українські військові вивели з ладу третину Чорноморського флоту рф. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

Перед початком Великої війни Чорноморський флот рф налічував 74 бойові кораблі.

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові вивели з ладу 25 російських кораблів та один підводний човен. У Військово-морських силах уточнюють, що знищено 13 російських кораблів, підбито та пошкоджено - 22.

Зокрема знищені чотири з 13 великих десантних кораблів: "Саратов", "Новочеркасск", "Минск" і "Цезарь Куников".

Військові наголошують, що їхні пріоритетні цілі - носії крилатих ракет. В азовсько-чорноморському регіоні перебувають 10 таких кораблів, у тому числі три субмарини.

Поповнити свій бойовий флот у Чорному морі через Босфорську протоку росіяни не можуть через конвенцію Монтре. Туреччина, як країна, яка контролює Босфор, забороняє прохід воєнних кораблів, які беруть участь і можуть використовуватися для воєнних цілей.

"Подробиці" зібрали хронологію знищення Чорноморського флоту рф.

Історія Чорноморського флоту

У 1991 році - на час розпаду СРСР, Чорноморський флот нараховував майже 100 тис. осіб і 835 кораблів: 60 підводних човнів, 8 крейсерів, 40 сторожових кораблів, 70 тральщиків, 50 десантних кораблів і катерів, понад 400 літаків і вертольотів. Існувала окрема Середземноморська ескадра.

9 червня 1995 року Леонід Кучма і Борис Єльцин поділили флот:

18,3 % кораблів - ВМС України;

81,7 % - ВМС рф.

Росіяни зробили Севастополь своєю головною базою. Інша важлива військо-морська база перебуває у Новоросійську Краснодарського краю.

Чисельність Чорноморського флоту рф у Криму не могла перевищувати 25 тис. особового складу і 272 кораблів і суден (бойових - 32). За угодою 1997 року російський флот мав піти з Севастопольської бази у 2017 році.

У квітні 2010 року Віктор Янукович і дмитро медведєв підписали Харківські угоди про базування Чорноморського флоту рф у Криму терміном на 25 років - до 2042 року. Київ отримав 30% знижку на російський газ, але не більше ніж на $100 за тис. куб.

Під час Революції Гідності (наприкінці лютого - на початку березня 2014 року), так звані "зелені чоловічки" - російська війська без розпізнавальних знаків, окуповували Кримський півострів.

Чорноморський флот рф перед вторгненням

Після окупації Криму росіяни захопили близько 20 кораблів ВМС ЗСУ, серед яких: великий десантний корабель (ВДК) "Костянтин Ольшанський", корвети "Тернопіль", "Луцьк", корабель управління "Славутич" та інші.

У 2014 році росія розпочала активне переозброєння Чорноморського флоту. Ставку зробили на 3 ключові складові:

великі надводні кораблі для присутності у Середземному морі,

дизельні підводні човни з крилатими ракетами

патрульні катери.

Чорноморський флот рф у травні 2018 року

Напередодні повномасштабного вторгнення 24 лютого 2024 року росія додатково перекинула у Чорне море шість великих десантних кораблів (ВДК) з Північного та Балтійського флотів до тих семи, що вже були. Таким чином угруповання кораблів цього класу зросло до 13 одиниць.

Ворог планував використати ВДК у десантних операціях з захоплення узбережжя Одеської та Миколаївської областей, однак отримав жорстку відсіч з боку Сил оборони України. З часом ВДК стали легкою здобиччю для українських дронів та крилатих ракет.

Станом на початок широкомасштабного вторгнення Чорноморський флот рф налічував 74 бойові кораблі.

Великий десантний корабель "Саратов"

21 березня 2022 року до порту окупованого Бердянська прибула велика партія російських кораблів з технікою та десантом.

24 березня великий десантний корабель "Саратов" проєкту 1171 був уражений балістичною ракетою "Точка-У" і затонув у порту.

Порт Бердянська, 24 березня 2022 року

Десантні кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркасск" були пошкоджені та мали втрати серед екіпажів, на них почалася пожежа. Командир ВДК "Цезарь Куников" Олександр Чирва загинув.

Порт Бердянська, 24 березня 2022 року

Російська влада лише через рік офіційно визнала втрату "Саратова", коли в Севастополі відкрили пам'ятну дошку загиблим морякам десантних кораблів, а командир Кримської ВМБ ЧФ рф Фелікс Меньков на церемонії заявив:

Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, БДК "Саратов". Потеряли личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников".

Пам'ятна дошка загиблим морякам десантних кораблів

Ракетний крейсер "Москва"

Ракетні крейсери проекту 1164 "Атлант" є другими за потужністю військовими кораблями рф після атомного ракетного крейсера "Петр Великий" Північного флоту. Таких ракетних крейсерів, які дістався росії у спадок від Радянського Союзу, було три:

"Варяг" - флагман Тихоокеанського флоту,

"Маршал Устинов" з Північного флоту,

"Москва" Чорноморського флоту.

Ракетний крейсер "Москва" був закладений на Миколаївському суднобудівному заводі в 1976 році, введений в експлуатацію в грудні 1982-го.

У 2014 році "Москва" брала участь в операції з незаконної анексії Криму. А пізніше - у війні в Сирії.

Став широковідомим після атаки 24 лютого 2022 року на український гарнізон на острові Зміїний, коли на пропозицію українцям здатися корабель отримав уже легендарну відповідь - "Русский военный корабль, иди на х*й".

Крейсер "Москва"

Крейсер при довжині 186,4 м, ширині 20,8 м та осадці 8,4 мав водотоннажність 11,5 тис. тонн. Максимальна швидкість ходу - 32 вузли (59 км/год), а запас його ходу становив до восьми тисяч миль.

До складу екіпажу "Москви" входили 510 осіб. Основне озброєння - 16 пускових установок надзвукових протикорабельних ракет П-1000 "Вулкан". Також є протичовнове та мінно-торпедне озброєння, артилерія, комплекси ППО. На палубі "Москви" базувався вертоліт Ка-27.

Вночі 14 квітня 2022 року міноборони росії повідомило, що на ракетному крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту, сталася пожежа після детонації боєзапасу.

Приблизно через добу у відомстві визнали, що судно затонуло, а екіпаж у складі понад 500 моряків був евакуйований.

ВМС України завдали по крейсеру удару двома крилатими протикорабельними ракетами "Нептун" українського виробництва.

Крейсер "Москва"

Це було перше знищення корабля такого розміру в бою з 1982 року, коли британська субмарина HMS Conqueror потопила аргентинський крейсер "Генерал Бельграно" під час Фолклендської війни.

А також найбільша втрата російського військового флоту з 1941 року, коли німці зруйнували лінкор "Марат".

Після знищення "Москви" адмірала Ігоря Осіпова усунули з посади командувача Чорноморського флоту. 16 серпня 2022 року головкомом Чорноморського флоту призначили віцеадмірала Віктора Соколова.

Десантний катер класу "Серна"

5 травня 2022 року під час стоянки на острові Зміїний, який перебував під контролем російських військ, десантний катер класу "Серна" був уражений ракетою, випущеною з безпілотника Bayraktar TB2.

На поширеному ОК "Південь" відео видно, як ворожий десантний катер перебуває біля причалу. Після влучного попадання у рубку відбувся вибух, за ним ще один, а потім на катері розпочалася пожежа.

Десантний катер класу "Серна" у прицілі "Байрактара"

На катері були два ЗРК "Тор", які також були знищені. 12 травня 2022 року почались роботи з підняття катера, по завершенні яких катер був доставлений в Севастополь

"Серна" - швидкохідний десантний катер проекту 11770. Призначений для висадки на непідготовлене узбережжя колісної та гусеничної військової техніки, а також десантний підрозділ (чисельністю до 92 чоловік). Особливістю є висока як для такого типу катерів швидкість - до 30 вузлів.

Схема десантного катера класу "Серна"

Буксир "Спасатель Василий Бех"

17 червня 2022 року ВМС ЗСУ знищили в акваторії Чорного моря російський буксир "Спасатель Василий Бех", включений до складу Чорноморського флоту рф у 2017 році. Буксир транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та російських військових. Також на судні був розміщений ЗРК "Тор".

По судну завдали ракетного удару, внаслідок чого воно затонуло на місці. Російська сторона не коментувала цю інформацію. Пізніше Пентагон підтвердив, що удару по судну було завдано двома американськими протикорабельними ракетами Harpoon.

За словами батька одного з загиблих, на борту знаходилися 9 цивільних та 14 військових, семеро цивільних та четверо військових загинули. Поранених зняли з судна російські катери.

Рятівне буксирне судно "Спасатель Василий Бех"

Фрегат "Адмирал Макаров"

У ніч на 29 жовтня 2022 року внаслідок атаки дронами на окупований Севастополь "незначне пошкодження" отримали морський тральщик "Иван Голубец" і бономережеві загородження у бухті Південна.

Фрегат "Адмирал Макаров", носій крилатих ракет "Калібр", який взяв на себе роль флагмана Чорноморського флоту, отримав пробоїну з правого боку внаслідок удару морського дрона.

Фрегат "Адмирал Макаров"

7 вересня 2023 року росіяни оголосили, що "Адмирал Макаров" вийшов на бойове чергування до Чорного моря. Але за тиждень стало відомо, що фрегат не міг самостійно пересуватися, його буксирували два катери.

Розвідувальний корабель "Иван Хурс"

24 травня 2023 року три українські морські дрони Sea Baby атакували російський розвідувальний корабель "Иван Хурс". Це сталося за 140 км на північний схід від Босфорської протоки - в економічній зоні Туреччини.

25 травня було опубліковано запис з одного з безпілотників, на якому видно, що він досягає лівого боку корми судна, далі зйомка обривається.

26 травня були опубліковані фото "Ивана Хурса", який входить до бухти Севастополя. Корабель немає видимих ушкоджень і навіть слідів пожежі, які мали б залишитися після зіткнення з безпілотником.

"Иван Хурс" - перше серійне розвідувальне судно зв'язку рф. За допомогою нього можна вести радіорозвідку і радіоелектронну боротьбу.

Він був спущений на воду у травні 2017 року. При цьому в Міноборони рф засекретили дані про склад бортового радіотехнічного озброєння.

"Иван Хурс" входить до бухти Севастополя 26 травня 2023 року

Великий десантний корабель "Оленегорский горняк"

4 серпня 2023 року в порту Новоросійська морський дрон вразив великий десантний корабель "Оленегорский горняк" проєкту 775.

Корабель отримав серйозну пробоїну з лівого боку і довгий час не міг виконувати бойові завдання.

ВДК "Оленегорский горняк"

Корабель загнали на ремонт до сухого дока Новоросійська. Нижче - пробоїна у лівому боці ВДК "Оленегорский горняк" після влучання дрона.

Пробоїна у ВДК "Оленегорский горняк"

5 січня 2024 року гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов повідомив:

БДК "Оленегорский горняк" устранил все полученные повреждения в результате атаки морского беспилотника боевиков ВСУ и вернулся в боевой состав Черноморского Флота. Ремонт занял 5 месяцев.

ВДК "Оленегорский горняк"

Ракетний по удар по Севморзаводу

13 вересня 2023 року на верфі судноремонтного заводу імені Орджонікідзе у Севастополі крилатими ракетами Storm Shadow було знищено великий російський десантний корабель "Минск" та підводний човен "Ростов-на-Дону".

Севастопольський морський завод (Севморзавод) - головний російський ремонтний завод Чорноморського флоту рф.

Пожежа на Севморзаводі після ракетного удару

Ураження двох бойових кораблів Чорноморського флоту рф далекобійними ракетами Storm Shadow/SCALP визнало міноборони рф.

Відомство оголосило, що вражені ЗСУ кораблі "будуть повністю відновлені та продовжать бойову службу у складі своїх флотів".

Пожежа на Севморзаводі після ракетного удару

ВДК "Минск"

Десантний корабель "Минск" проєкту 775 був побудований у Польщі в 1983 році і мав носову частину, що відкривалася, яка дозволяла завантажити в трюми до 25 бронетранспортерів.

У мережі з'явилися кадри великого десантного корабля "Минск", який перебував у сухому доці та отримав пошкодження під час ракетного удару по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе в Севастополі 13 вересня.

ВДК "Минск" після ураження

Корабель зазнав важких ушкоджень: ракета влучила в лівий борт в районі надбудови, після чого зайнялась пожежа, що тривала до другої половини дня.

У грудні 2023 року ВДК "Минск" вивели з сухого доку, його з повністю зрізаною надбудовою встановили у Корабельній бухті поряд з сухим доком.

Корабель, скоріш за все, знищено безповоротно, оскільки ремонт мав бути надзвичайно дорогим.

ВДК "Минск" після ураження

Підовдний човен "Ростов-на-Дону"

Дизель-електричний підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" - перша російська субмарина, підбита під час війни.

Судячи з фотографій, субмарина отримала два прямі попадання крилатих ракет, які проробили величезні пробоїни в міцному корпусі.

Перший удар пошкодив носову частину субмарини зверху. Друге влучання сталося у правому борту човна у зону за рубкою.

Пошкодження субмарини "Ростов-на-Дону"

Пошкодження отримали торпедний та житловий відсіки, а також, можливо, допоміжні приміщення за останнім та акумуляторні батареї. За знімками зовні незрозуміло, наскільки вигоріли інші відсіки - це залежить від того, чи задраїли люки між відсіками.

Водночас судячи з фото, підводний човен відновленню навряд чи підлягає.

Пошкодження субмарини "Ростов-на-Дону"

Підводний човен "Ростов-на-Дону" був закладений у 2011 році на заводі "Адміралтейські верфі" в Санкт-Петербурзі. У 2014-му його спустили на воду і під кінець року зарахували до чорноморської бригади з базуванням у Новоросійську.

"Ростов-на-Дону" є однієї з чотирьох субмарин Чорноморського флоту рф, які є носієм крилатих ракет "Калібр".

Патрульний корвет типу "Василий Быков"

14 вересня 2023 року Сили оборони вразили морськими дронами два патрульні кораблі (корвети) проекту 22160 типу "Василий Быков" у південно-західній частині Чорного моря.

За даними розвідки, пошкоджені корвети "Василий Быков" и "Сергей Котов". Незалежні докази наразі відсутні, масштаб ушкоджень невідомий.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у кораблів Чорноморського флоту рф зафарбували бортові номери, щоб ускладнити їхню ідентифікацію.

На даний час складу Чорноморського флоту рф входять чотири корвети проєкту 22160 - "Василий Быков", "Дмитрий Рогачов", "Павел Державин" і "Сергей Котов". Вони мають кероване ракетне озброєння ближньої та далекої морської зони.

Патрульний корабель проекту 22160 типу "Василий Быков"

Малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум"

14 вересня 2023 року малий ракетний корабель на повітряній подушці "Самум" був атакований надводними безпілотними катерами-камікадзе "Sea Baby" неподалік від входу у Севастопольську бухту.

"Малюк" влучив у задню праву частину судна, завдавши значних пошкоджень, через що корабель втратив хід. Судно відбуксували на ремонт "з великим диферентом на корму і креном на правий борт".

Малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум" є найбільшим у своєму підкласі швидкохідним бойовим кораблем, що використовує гідродинамічну платформу - катамаран з аеростатичним повітряним розвантаженням.

За ударним потенціалом цього корабля на Чорноморському флоті немає рівних: при великій швидкості по ударному озброєнню еквівалентний есмінцю проєкту 956, але за габаритами залишається в класі МРК.

Малий ракетний корабель "Самум"

Знищення штабу Чорноморського флоту рф

22 вересня 2023 року Сили оборони України завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту рф в окупованому Севастополі.

Удар завдавався британськими ракетами Storm Shadow, які запускали з українських бомбардувальників Су-24.

Фото палаючого штабу за кілька секунд до влучення в нього ракети свідчить про влучний приліт принаймні однієї ракети.

Після ураження штабу чф рф загинули 34 офіцери, 105 окупантів були поранені, повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню.

Кораблі "Буян" та "Павел Державин"

12 жовтня 2023 року морські дрони атакували біля Севастополя російський патрульний корабель "Павел Державин" проекту 22160.

Спікер ВМСУ Дмитро Плетенчук заявив, що російський патрульний корабель був уражений двічі. Також пошкодження зазнав буксир "Професор Микола Муру", який відправили йому на допомогу. Кораблі залишилися на ходу, але зазнали пошкоджень.

При цьому Плетенчук не підтвердив удару по носієві крилатих ракет "Буян", про що повідомляли українські телеграм-канали.

"Павел Державин" після влучання

Корвет "Аскольд"

4 листопада 2023 року корвет "Аскольд" був вражений крилатою ракетою у доці Керченського суднобудівного завода "Залив".

Командувач Повітряних сил Олещук заявив про знищення ворожого корабля ракетою SCALP. Міноборони рф охарактеризувало його як "ушкоджений".

Пошкодження корвета "Аскольд"

"Аскольд" - малий ракетний корабель проекта 22800 "Каракурт". Був спущений на воду 21 вересня 2021 року. Перебував на стадії випробовувань. Готувався до введення в експлуатацію наприкінці 2023 року.

Корвет "Аскольд"

Десантні катери "Серна" і "Акула"

10 листопада 2023 року в районі бухти Вузька у Криму українські дрони-камікадзе вразили два російські десантні катери проєкту 1176 "Акула" та проєкту 11770 "Серна". Катери отримали пошкодження та потонули.

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало кадри знищення ворожих кораблів.

Також у відомстві оприлюднили супутниковий знімок, на якому можна побачити уражені кораблі, зокрема один з бронетранспортером на борту, а також обгорілий від ударів причал.

Малий десантний корабель класу "Серна" має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту.

Великий десантний корабель "Новочеркасск"

Вночі 26 грудня 2023 року в порту Феодосії Сили оборони України знищили великий десантний корабель (ВДК) "Новочеркасск" проекту 775.

ВДК "Новочеркасск" вперше був атакований у порту Бердянська у березні 2022 року, а остаточно знищений 26 грудня 2023 року. Ймовірно, він перевозив до Криму іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Залишки ВДК "Новочеркасск"

Командування Повітряних сил України заявило, що ВДК "Новочеркасск" був знищений авіаційними ракетами "Storm Shadow".

За даними видання Astra, у момент атаки на кораблі перебували 77 моряків, з них 19 отримали поранення, а 33 вважалися зниклими безвісти. Командир корабля Микола Степаненко не постраждав.

Залишки ВДК "Новочеркасск" у порту

Ракетний катер "Ивановец"

31 січня 2024 року новітні українські надводні катери-камікадзе MAGURA V5 знищили російський ракетний катер "Ивановец". Корабель перебував на рейді озера Донузлав у Криму.

ГУР опубліковано відео удару. На ньому видно, як два дрони влучили трохи нижче однієї пускової ракетної установки, після чого був потужний вибух. Корабель дав сильний крен після чого затонув.

"Ивановец" у Севастополі, 2012 рік

Після удару морських дронів здетонували протикорабельні ракети П-270 "Москит", розташовані в двох спарених побортних неброньованих пускових установках. Такі ракети мають 150 кг вибухової речовини.

ГУР України оцінила вартість катера "Ивановец" в $60-70 млн.

Великий десантний корабель "Цезарь Куников"

14 лютого 2024 року у Чорному морі поблизу Алупки був потоплений великий десантний корабель "Цезарь Куников" проєкту 775. Ворожий ВДК був атакований безпілотними катерами-камікадзе MAGURA V5.

"Цезарь Куников" був уражений ракетою "Точка-У" ще у березні 2022 року в порту Бердянська. У квітні 2022 року окупаційна "влада" Севастополя повідомила, що командир ВДК Олександр Чирва "загинув від ран, отриманих у бою".

14 травня 2023 року корабель вийшов з заводу після ремонту та фарбування.

Великий десантний корабель "Цезарь Куников"

Голова військової розвідки Кирило Буданов заявив, що "Цезарь Куников" був знищений п'ятьма безпілотниками MAGURA V5. За його словами, корабель перевозив вантаж з Новоросійська до Севастополя.

Екіпаж становив 90 осіб, скільки з них вижили, наразі невідомо. Опубліковане відео знищення корабля.

Мапа цвинтаря російського флоту

15 лютого стало відомо, що з посади командувача Чорноморського флоту рф зняли адмірала Віктора Соколова, який обіймав цю посаду з 14 вересня 2022 року. Новим командувачем Чорноморського флоту рф призначили віце-адмірала Пінчука Сергія Михайловича.

Військово-Морські сили опублікували мапу цвинтаря російського флоту в Чорному морі. Тут зібрана інформація про орієнтовні місця затоплень та пошкоджень російських військових кораблів. За останніми даними знищено 13 російських кораблів, підбито та пошкоджено - 22.