Український регулятор у четвер, 9 листопада, включив 16 медіасервісів до списку сервісів держави-агресора, що заборонені до трансляції на території країни. Інформацію про це оприлюднила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Про це повідомляє Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Національна рада на засіданні 9 листопада поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами.

Зазначається, що за результатами моніторингу та вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися на території країни.

До переліку було внесено такі медіасервіси:

24ТВ (24TV);

Амедіатека (Amediateka);

Baskino;

Filmix;

HD REZKA;

КІНОГО;

Кінокрад;

Кіноточка;

КіноЗапас;

Кіон;

Бачу;

ГідОнлайн;

Лайм HD TV - безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV - besplatnoe onlain TV);

Смотрешка (Smotreshka);

Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);

Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Причинами блокування, як повідомила Національна рада, стали використання доменного імені з рф, російська мова інтерфейсу за замовчуванням, розміщена реклама спрямована на російську аудиторію та інші обставини. Зазначено, що на даний момент у переліку сервісів держави-агресора знаходиться 22 медіасервіси.

Нагадаємо, засновник Telegram Павло Дуров попередив, що хакери могли отримати доступ до даних смартфонів користувачів месенджера WhatsApp. Він вважає, що від WhatsApp потрібно "триматися якомога далі, це інструмент стеження".