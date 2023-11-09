Помер видатний український журналіст [ Редагувати ]
На 77 році пішов із життя визначний український журналіст Володимир Мостовий, перший головний редактор та засновник видання "Дзеркало тижня".
Про це повідомляє "Дзеркало тижня".
У віці 76 років відійшов із життя цей видатний представник журналістської галузі.
Сьогодні не стало Володимира Павловича Мостового. На 77-му році життя пішов творець "Дзеркала Тижня". Людина, яка 17 років - з 1994-го по 2011-й - відстояла біля керма нашого видання. Яка створила колектив. Ми втратили людину, яка мала енциклопедичні знання, унікальне почуття гумору й такту, оптимізм і колосальну віру в Україну. Сьогодні дуже багато хто втратив не лише Вчителя, а й рідну і близьку людину.
Раніше ми писали про те, що помер відомий український телеведучий та диктор новин.
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