У четвер, 9 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" підполковник, начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів про оперативну ситуацію на східному фронті.

На східному фронті противник не полишає спроб здійснювати атакувальні дії. Один з найгарячіших - Купʼянський напрямок. За останню добу відбулись 8 бойових зіткнень, противник завдав два авіадури.

Так само, за його словами, війська рф застосували 15 дронів камікадзе по українських позиціях.

"Загалом було здійснено 579 обстрілів. Тим не менш, 103 російські окупанти було знешкоджено та знищено 52 одиниці військової техніки, з них 4 танки, 9 броньованих бойових машин та чотири склади боєкомплектів. Куп'янський напрямок залишається активним, проте вони не залишають активних спроб повторно окупувати Купʼянськ. На цей час стратегічних успіхів на даному напрямку противник не має. російські окупаційні війська здійснюють перегрупування". - - додав начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.