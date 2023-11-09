У четвер, 9 листопада, спецпрокуратура намірена оскаржити судове рішення, яке відмовило в обранні запобіжного заходу для підозрюваного у справі про загибель помічника головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова.

Інформацію про це передає Офіс генерального прокурора в Telegram.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону готують апеляційну скаргу на вирок суду, що відмовився встановлювати запобіжний захід для старшого помічника заступника головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху гранати у себе вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков. Трагедія сталася у селі Чайки під Києвом.

При огляді квартири поліція знайшла ще п'ять цілих гранат. Судячи з фото, це німецькі гранати DM51, які нам офіційно передала Німеччина. Валерій Залужний підтвердив смерть свого помічника і назвав це вбивством.