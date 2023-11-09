Події в Керчі: у ГУР анонсували низку схожих операцій [ Редагувати ]
Сили оборони України готуються до нових операцій в тимчасово окупованому Криму, які будуть схожі на нещодавню атаку, що призвела до ураження портової інфраструктури заводу "Затока" та російського ракетного корвету "Аскольд" у Керчі. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі одного з телеканалів.
Зазначено, що результати нових операцій можуть стати відомі громадськості найближчим часом.
Наразі паралельно йде підготовка до цілої низки операцій, схожих на події в Керчі. Носіїв (крилатих ракет, - ред.) "Калібрів" у Чорноморського флоту рф ще достатньо. Тобто ми не одним "Аскольдом" маємо тішитися. Переконаний, що найближчим часом ще будуть новини.
Також представник військової розвідки не став підтверджувати або спростовувати інформацію у пресі про те, що точні координати корабля "Аскольд" проєкту 22800 "Каракурт" злив російський капітан з Інгушетії за 1500 доларів.
Коментувати на даному етапі такі речі немає потреби... Не будемо говорити. Ми використовуємо різну мотивацію спілкування з ворогом - ідейну та меркантильну зокрема.
Нагадаємо, що український удар по російській верфі в Керчі в окупованому Криму 4 листопада завдав значних пошкоджень кораблю "Аскольд" Чорноморського флоту росії.
по темі
У середу, 1 листопада, о 09:50 ранку, в місті Севастополь на тимчасово окупованому півострові Крим, сталася повітряна тривога
У понеділок, 30 жовтня, у тимчасово окупованому Криму лунають вибухи
У вівторок зранку, 24 жовтня, у тимчасово окупованому місті Сімферополь, що на південному узбережжі Криму, містяни стали свідками деяких подій, які викликали певну стурбованість
На одному з відрізків фронту війська Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили та знищили дві взводно-опорні позиції окупантів
У четвер, 9 листопада, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про процес повернення дітей з території рф, а також з тимчасово окупованої території України