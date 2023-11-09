Сили оборони України готуються до нових операцій в тимчасово окупованому Криму, які будуть схожі на нещодавню атаку, що призвела до ураження портової інфраструктури заводу "Затока" та російського ракетного корвету "Аскольд" у Керчі. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі одного з телеканалів.

Зазначено, що результати нових операцій можуть стати відомі громадськості найближчим часом.

Наразі паралельно йде підготовка до цілої низки операцій, схожих на події в Керчі. Носіїв (крилатих ракет, - ред.) "Калібрів" у Чорноморського флоту рф ще достатньо. Тобто ми не одним "Аскольдом" маємо тішитися. Переконаний, що найближчим часом ще будуть новини.

Також представник військової розвідки не став підтверджувати або спростовувати інформацію у пресі про те, що точні координати корабля "Аскольд" проєкту 22800 "Каракурт" злив російський капітан з Інгушетії за 1500 доларів.

Коментувати на даному етапі такі речі немає потреби... Не будемо говорити. Ми використовуємо різну мотивацію спілкування з ворогом - ідейну та меркантильну зокрема.

Нагадаємо, що український удар по російській верфі в Керчі в окупованому Криму 4 листопада завдав значних пошкоджень кораблю "Аскольд" Чорноморського флоту росії.