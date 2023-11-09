Уряд призначив виконувача обов'язків міністра молоді та спорту України [ Редагувати ]
У четвер, 9 листопада, Уряд призначив виконувача обов'язків міністра молоді та спорту України. Про це у соцмережах повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
Ним став Матвій Бідний.
З 2020 року Матвій Бідний виконував обов'язки заступника міністра у Міністерстві молоді та спорту, під керівництвом Вадима Гутцайта, який пішов у відставку, але залишається на посаді голови Національного олімпійського комітету України.
Визначення нового постійного міністра молоді та спорту обіцяють здійснити найближчим часом.
Бідний працює в сфері спорту з 2016 року, обіймав різні посади в Міністерстві молоді та спорту, включаючи директора департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту.
Нагадаємо, що Верховна Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. Відповідне рішення було ухвалено 9 листопада, про це повідомляв народний депутат Ярослав Железняк. За звільнення Гутцайта загалом проголосували 243 парламентарі.
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