У четвер, 9 листопада, Уряд призначив виконувача обов'язків міністра молоді та спорту України. Про це у соцмережах повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Ним став Матвій Бідний.

З 2020 року Матвій Бідний виконував обов'язки заступника міністра у Міністерстві молоді та спорту, під керівництвом Вадима Гутцайта, який пішов у відставку, але залишається на посаді голови Національного олімпійського комітету України.

Визначення нового постійного міністра молоді та спорту обіцяють здійснити найближчим часом.

Бідний працює в сфері спорту з 2016 року, обіймав різні посади в Міністерстві молоді та спорту, включаючи директора департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту.

Нагадаємо, що Верховна Рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. Відповідне рішення було ухвалено 9 листопада, про це повідомляв народний депутат Ярослав Железняк. За звільнення Гутцайта загалом проголосували 243 парламентарі.